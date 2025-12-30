search
Marți, 30 Decembrie 2025
Profesori și studenți trimiși în judecată de DNA pentru mită și transmiterea ilegală a subiectelor la examenul de rezidențiat

Publicat:

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați au trimis în judecată mai mulți profesori universitari și studenți de la Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, acuzați că au facilitat promovarea frauduloasă la examenul de rezidențiat în Farmacie, prin mită și transmiterea subiectelor înainte de examen.

Profesorii au primit mită în bani FOTO: Arhivă, adevărul
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a profesoarei universitare Dumitriu Buzia Olimpia, din cadrul Universității „Dunărea de Jos” Galați – Facultatea de Medicină și Farmacie.

Aceasta este acuzată de luare de mită și folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații nedestinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii de foloase necuvenite.

Inculpata era președinte al comisiei de examinare pentru obținerea titlului de farmacist specialist și coordonator al grupei de rezidențiat în specializarea Farmacie Generală.

Totodată, procurorii au trimis în judecată, în stare de libertate, pe profesorii universitari Robu Silvia și Bălănescu Fănică, secretar al comisiei de examinare, pentru luare de mită, pe D.M., persoană fizică fără calitate specială, pentru complicitate la luare de mită, pe Bonifate Florina, asistent universitar și președinte al Colegiului Farmaciștilor Galați, studentă candidat la examenul de rezidențiat, pentru două infracțiuni de dare de mită, precum și pe 20 de studenți candidați la examen, pentru dare de mită și dare de mită în formă continuată.

„Anterior, în cauză s-a dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordurile de recunoaștere a vinovăției față de 7 inculpați, studenți candidați la examenul de rezidențiat, pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită (6 în forma autoratului, 3 în forma complicității, una în forma instigării), dare de mită în formă continuată și complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații (2 infracțiuni)”, a transmis DNA. 

Înainte de examenul de rezidențiat ce urma să se desfășoare în luna noiembrie 2024, inculpata Dumitriu Buzia Olimpia ar fi acceptat la data de 10 octombrie 2024, „promisiunea oferirii sumei de 9.200 de euro de la o rezidentă farmacistă și candidată la examen, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, facilitând candidaților înscriși la examen promovarea în mod fraudulos, respectiv obținerea titlului de specialist farmacist, prin remiterea subiectelor de examen”.

La data de 15 octombrie 2024, inculpata Dumitriu Buzia Olimpia, ar fi furnizat în avans, aceleiași rezidente candidate la examen, subiectele, pentru a le distribui celorlalți rezidenți care ar fi oferit bani în scopul fraudării examenului, în condițiile în care aceste informații nu erau destinate publicității la acea dată.

Citește și: Fostul prodecan al Facultăţii de Ştiinţe din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi a fost trimis în judecată pentru luare de mită

„În realizarea aceluiași demers infracțional, la data de 31 octombrie 2024, inculpata Robu Silvia, în calitatea menționată anterior, ar fi primit în mod direct de la o persoană un set de bijuterii din aur în valoare de 6.209,90 lei, cunoscând că acestea provin de la candidații înscriși la examenul de rezidențiat, în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu, pentru ca aceasta să le faciliteze rezidenților candidați promovarea frauduloasă a examenului respectiv și obținerea titlului de farmacist specialist în Farmacie Generală”, a precizat DNA. 

De asemenea, în același context, în data de 07 noiembrie 2024, inculpatul Bălănescu Fănică ar fi primit de la unul dintre ceilalți inculpați, din partea candidaților înscriși la examenul respectiv, suma de 1.000 de lei și alte bunuri.

Astfel, la data de 08 noiembrie 2024, a avut loc examenul de rezidențiat pentru specializarea Farmacie Generală în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, la care au participat 29 de rezidenți farmaciști între care și rezidenta farmacistă menționată anterior, toți fiind declarați admiși, cu medii peste 8.

Totodată, din cercetările efectuate, a rezultat că, pe parcursul desfășurării examenului, candidații rezidenți ar fi fost lăsați de membrii comisiei de examen să utilizeze surse de informare (telefoane mobile, smartwatch-uri și notițe în format scris) pentru rezolvarea subiectelor de examen.

„În aceste condiții, la data de 16 ianuarie 2025, inculpatul D.M., soțul inculpatei Dumitriu Buzia Olimpia, ar fi primit de la o persoană apropiată rezidentei menționate anterior, suma totală de 9.200 de euro cu titlu de mită, pentru inculpată, în scopul descris anterior”, susțin procurorii DNA. 

În vederea confiscării speciale, procurorii anticorupție au dispus „măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumei de 9.200 de euro, ce a fost ridicată de la domiciliul inculpatei Dumitriu Buzia Olimpia cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate în cauză, precum și asupra setului de bijuterii, ridicat de la domiciliul inculpatei Robu Silvia”.

DNA subliniază că cei șapte inculpați (care au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției) și-au asumat în totalitate faptele comise și au avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor, detaliile oferite procurorilor anticorupție ducând la stabilirea concretă a întregii stări de fapt.

„În prezența avocaților, cei șapte inculpați care au încheiat anterior acorduri de recunoaștere a vinovăției au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrările juridice pentru care au fost puse în mișcare acțiunile penale și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv pedepse cuprinse între 2 ani și 9 luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei și un an, 2 luni și 20 zile închisoare cu suspendarea executării pedepsei, pe durata unor termene de supraveghere de 2 ani și 9 luni, respectiv de 2 ani”, explică DNA. 

Pe parcursul termenelor de supraveghere, cei șapte inculpați vor presta câte o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile.

Dosarul de urmărire penală, precum și acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost trimise spre judecare la Tribunalul Galați, cu propunerea de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Petrecerea de Revelion e o invenție regală! Regele Carol I a adus pentru prima oară „balul de Anul Nou” în România
okmagazine.ro
Rata cu legume Sursa foto shutterstock 2663745587 jpg
Preparate de nelipsit de pe masa de Anul Nou! Așa le prepari cu ușurință!
clickpentrufemei.ro
Funeraliile comisarului Gheorghe Șincai, imagine publicată de ziarul „Universul” din 12 octombrie 1945
Moartea comisarului Gheorghe Șincai, polițistul împușcat de bandiți în Bucureștiul anului 1945
historia.ro
