Marți, 30 Decembrie 2025
Adevărul
Analist militar american: Ucraina nu este într-o situație care să o oblige să accepte pacea „cu orice preț”

Război în Ucraina
Publicat:

Situația de pe frontul din Ucraina rămâne dificilă, însă nu este atât de critică încât Kievul să fie forțat să accepte un acord de pace în condiții echivalente capitulării, afirmă analistul militar american Michael Kofman.

Situația pe frontul ucrainean nu este disperată pentru Kiev/FOTO:Profimedia
Situația pe frontul ucrainean nu este disperată pentru Kiev/FOTO:Profimedia

Într-un amplu interviu acordat publicației Ukrainska Pravda, Kofman — cercetător principal la Carnegie Endowment for International Peace și unul dintre cei mai respectați experți occidentali în războiul ruso-ucrainean — spune că, în pofida presiunii militare continue, Rusia nu a reușit să obțină un avantaj decisiv pe câmpul de luptă.

De la Kiev la Washington, apoi înapoi pe front

Născut la Kiev, Michael Kofman a emigrat în Statele Unite împreună cu familia sa la începutul anilor ’90. De la declanșarea invaziei ruse la scară largă, el revine periodic în Ucraina, petrecând săptămâni întregi în zonele apropiate liniei frontului, unde discută direct cu comandanți ucraineni de la diferite niveluri.

Spre deosebire de o mare parte a analizei publice, evaluările sale se bazează pe observații directe și pe discuții sistematice cu unități combatante, nu doar pe surse deschise sau imagini din satelit. Concluziile sale sunt publicate frecvent în The Economist, Foreign Affairs, The New Yorker sau The Guardian.

Un război de uzură, nu un impas total

Potrivit lui Kofman, anul 2025 a fost, per ansamblu, mai favorabil Ucrainei decât se anticipa la începutul său. Deși conflictul a intrat într-o fază prelungită de uzură, cu lupte în mare parte poziționale, niciuna dintre părți nu mai dispune, în prezent, de capacitatea de a realiza un avans operațional major.

„Răspândirea dronelor și supravegherea permanentă a câmpului de luptă au făcut extrem de dificilă manevrarea forțelor la scară mare”, explică analistul. Controlul teritoriului a devenit fragmentat, iar linia frontului este tot mai greu de definit.

El subliniază că succesul sau eșecul nu mai pot fi măsurate doar în kilometri câștigați sau pierduți, ci mai ales în capacitatea internă a armatelor de a-și menține coeziunea, adaptabilitatea și resursele.

Cine se adaptează mai bine

Kofman apreciază că Ucraina este, în general, mai rapidă în introducerea inovațiilor tactice, în special în domeniul dronelor și al războiului electronic. Rusia, în schimb, are avantajul capacității de a copia și de a scala rapid soluțiile care se dovedesc eficiente.

„Armata ucraineană funcționează adesea ca o rețea de ‘start-up-uri militare’. Rusia este mai lentă în decizie, dar mai eficientă în implementare la scară largă”, afirmă el.

Ambele părți se confruntă însă cu constrângeri serioase în ceea ce privește producția de muniție și sisteme de apărare aeriană, Rusia devenind la rândul ei dependentă de livrări externe.

Armata ucraineană, între două culturi de comandă

Analistul observă o tensiune persistentă în cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei între o cultură modernă, descentralizată, orientată spre inițiativă, și un stil de comandă centralizat, moștenit parțial din perioada sovietică.

Tranziția către o structură bazată pe corpuri de armată este, în opinia sa, un pas pozitiv, dar eficiența acesteia depinde de gradul real de autonomie acordat comandanților din teren.

„Nu există o armă-minune”

Kofman respinge ideea existenței unei „arme decisive” care ar putea schimba radical cursul războiului. În conflictele prelungite, spune el, avantajele tehnologice sunt temporare și generează rapid contramăsuri.

Adevăratele schimbări de echilibru apar nu printr-o singură tehnologie, ci prin adaptări structurale: noi concepte operaționale, sisteme de comandă și moduri de integrare a tehnologiei în ansamblul forțelor armate.

Al Treilea Război Mondial?

În ceea ce privește afirmațiile potrivit cărora războiul din Ucraina ar avea trăsături ale unui al Treilea Război Mondial, Kofman este sceptic. Deși conflictul implică indirect numeroase state și cunoaște o extindere geografică limitată, el rămâne, în esență, un război regional.

Negocieri și perspective

Potrivit analistului, Ucraina are nevoie de o eventuală încetare a focului, dar nu în orice condiții. „Frontul nu este într-un punct de colaps”, afirmă el, subliniind că niciuna dintre mizele strategice ale Kremlinului pentru 2025 — prăbușirea apărării ucrainene sau retragerea Statelor Unite — nu s-a materializat.

În privința viitorului, Kofman avertizează că războiul evoluează în cicluri rapide de adaptare și contra-adaptare, iar adevăratele surprize ar putea veni nu doar de pe frontul ucrainean, ci și din alte crize internaționale care ar putea influența nivelul de sprijin occidental.

„Singurul lucru cert este schimbarea”, concluzionează el.

