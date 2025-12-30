search
Marți, 30 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Caz tragic la Zoo Craiova: motivul revoltător pentru care a murit un pui de tigru bengalez alb

0
0
Publicat:

Un pui de tigru bengalez alb, specie rară și pe cale de dispariție, a murit la Grădina Zoologică din Craiova după ce ar fi înghițit un ambalaj de plastic aruncat de vizitatori, potrivit unui comunicat al societății care administrează grădina, ECO Urbis.

Puiul de tigru bengalez alb FOTO: captură Gazeta de Sud
Puiul de tigru bengalez alb FOTO: captură Gazeta de Sud

Puiul a fost adus la Zoo Craiova în luna mai și a fost observat lipsind de câteva săptămâni de către vizitatori. Societatea nu a comunicat imediat incidentul, deși animalul murise de peste două săptămâni.

„În data de 14 decembrie, un pui de tigru alb a decedat în mod neașteptat. Acesta nu a prezentat anterior semne de boală. Cauza este ingerarea accidentală de ambalaje din plastic aruncate de unii vizitatori în perimetrul țarcului. La Grădina Zoologică din Craiova sunt amplasate panouri de informare prin care vizitatorii sunt rugați să nu hrănească animalele, deoarece reprezintă un pericol real pentru sănătatea acestora. Facem un apel ferm către toți vizitatorii să respecte regulile de vizitare și indicațiile afișate”, a transmis ECO Urbis, potrivit Gazeta de Sud. 

Tigrul bengalez alb este inclus în Lista Roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii și reprezintă o specie extrem de rară.

Potrivit presei locale, nu este prima tragedie de acest fel la Zoo Craiova. În primăvara acestui an, un căprior a murit după ce a ingerat ambalaje de plastic, iar în trecut au mai decedat un pui de lup și mai mulți pui de leu.

În toate cazurile, incidentul a fost descoperit după ce imagini cu animalele decedate au apărut pe rețelele sociale, iar autoritățile au deschis anchete pentru identificarea vinovaților.

Pe rețelele sociale a fost lansată o campanie de protest, „Grădina Zoo Craiova = Captivitate și Suferință. Haideți să o închidem!”, care solicită stoparea aducerii de noi animale și relocarea celor existente, precum și închiderea etapizată a grădinii zoologice.

Craiova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
digi24.ro
image
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cum și-a plănuit moartea la metrou o femeie de 36 de ani din București. Detalii terifiante într-un caz de sinucidere în stația Crângași. „S-a ascuns la întuneric, apoi s-a pus în fața trenului”
gandul.ro
image
Horoscop 30 decembrie 2025: Echilibru și introspecție la final de an pentru două zodii
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de cel mai bogat român. Dumitru Dragomir a dezvăluit cu ce se ocupă în prezent Ioan Niculae, fostul patron de la Astra Giurgiu
fanatik.ro
image
Un milion de români au plecat în Marea Britanie pentru muncă, aproape 40.000 revin în țară anual, să scape de criminalitate și de costul vieții
libertatea.ro
image
Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Revoltați, localnicii amenință că vor plăti la sfârșitul anului viitor: „Avem alte priorități”
digi24.ro
image
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
gsp.ro
image
"Devastator". Anunțul soției lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accidentul fostului pilot de Formula 1
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Într-un sat liniștit din Creta, un măslin cu o vechime cuprinsă între 2.000 și 4.000 de ani continuă să producă frunze noi și măsline
antena3.ro
image
Peste 500 de angajaţi s-au trezit în conturi cu bonusuri de câte 400.000 de dolari
observatornews.ro
image
Ninge 5 zile consecutiv, în România, de pe 1 ianuarie 2026! Meteorologii Weather.com au revizuit prognoza meteo
cancan.ro
image
Ce au făcut angajații hotelului Simonei Halep când a început să ningă viscolit în Poiana Brașov, chiar înainte de startul sejurului de Revelion
prosport.ro
image
Sporurile care se iau în calcul la pensie în 2026. Aşa creşte suma finală la bătrâneţe
playtech.ro
image
Cristiano Ronaldo a provocat isterie într-un mall din Dubai: „Imaginați-vă asta la înmormântarea lui Jota”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Banii jos! 40 de milioane de euro după "ruptura" totală cu Cristi Chivu
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Românul care a împrumutat statul cu 5,4 milioane de euro cumpărând...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
BNR anunţă marea schimbare de la 5 ianuarie 2026. Se aplică în fiecare zi de la ora 13.00
romaniatv.net
image
Horoscop 2026. Zodiile care vor avea cel mai mult noroc în dragoste și bani
mediaflux.ro
image
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Cum scapi de mirosul de umezeală din casă. Soluții simple pentru un aer proaspăt și sănătos
click.ro
image
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
click.ro
image
Crina Abrudan și Cristi Brancu cu familia lui au ales Dubaiul pentru Crăciun și Revelion: „Vom petrece pe terasa clădirii în care stăm, la etajul 77”
click.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Petrecerea de Revelion e o invenție regală! Regele Carol I a adus pentru prima oară „balul de Anul Nou” în România
okmagazine.ro
Rata cu legume Sursa foto shutterstock 2663745587 jpg
Preparate de nelipsit de pe masa de Anul Nou! Așa le prepari cu ușurință!
clickpentrufemei.ro
carte jpg
Un „western” dobrogean la porțile Orientului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Cum scapi de mirosul de umezeală din casă. Soluții simple pentru un aer proaspăt și sănătos

OK! Magazine

image
Petrecerea de Revelion e o invenție regală! Regele Carol I a adus pentru prima oară „balul de Anul Nou” în România

Click! Pentru femei

image
Adevărul despre cumpărăturile impulsive. Ce se întâmplă, de fapt, în mintea ta?

Click! Sănătate

image
Boala femeilor neiubite: de ce apare şi cum poate fi tratată