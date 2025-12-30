Caz tragic la Zoo Craiova: motivul revoltător pentru care a murit un pui de tigru bengalez alb

Un pui de tigru bengalez alb, specie rară și pe cale de dispariție, a murit la Grădina Zoologică din Craiova după ce ar fi înghițit un ambalaj de plastic aruncat de vizitatori, potrivit unui comunicat al societății care administrează grădina, ECO Urbis.

Puiul a fost adus la Zoo Craiova în luna mai și a fost observat lipsind de câteva săptămâni de către vizitatori. Societatea nu a comunicat imediat incidentul, deși animalul murise de peste două săptămâni.

„În data de 14 decembrie, un pui de tigru alb a decedat în mod neașteptat. Acesta nu a prezentat anterior semne de boală. Cauza este ingerarea accidentală de ambalaje din plastic aruncate de unii vizitatori în perimetrul țarcului. La Grădina Zoologică din Craiova sunt amplasate panouri de informare prin care vizitatorii sunt rugați să nu hrănească animalele, deoarece reprezintă un pericol real pentru sănătatea acestora. Facem un apel ferm către toți vizitatorii să respecte regulile de vizitare și indicațiile afișate”, a transmis ECO Urbis, potrivit Gazeta de Sud.

Tigrul bengalez alb este inclus în Lista Roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii și reprezintă o specie extrem de rară.

Potrivit presei locale, nu este prima tragedie de acest fel la Zoo Craiova. În primăvara acestui an, un căprior a murit după ce a ingerat ambalaje de plastic, iar în trecut au mai decedat un pui de lup și mai mulți pui de leu.

În toate cazurile, incidentul a fost descoperit după ce imagini cu animalele decedate au apărut pe rețelele sociale, iar autoritățile au deschis anchete pentru identificarea vinovaților.

Pe rețelele sociale a fost lansată o campanie de protest, „Grădina Zoo Craiova = Captivitate și Suferință. Haideți să o închidem!”, care solicită stoparea aducerii de noi animale și relocarea celor existente, precum și închiderea etapizată a grădinii zoologice.