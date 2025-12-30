search
Marți, 30 Decembrie 2025
Chirurg exasperat de comportamentul vizitatorilor: „Munca noastră e sabotată, par să fi uitat că se află în spital”

Publicat:

Chirurgul Elian Al-Aqrabawi, unul dintre cei mai apreciați medici ai Secției de Chirurgie a Spitalului Județean de Urgență Reșița, lansează un apel public ferm după numeroase situații în care aparținătorii pacienților au încălcat regulile de igienă, de acces și de conduită medicală.

Refuzul de a respecta regulile poate costa vieți FOTO Shutterstock
Refuzul de a respecta regulile poate costa vieți FOTO Shutterstock

„Am obosit să ne luptăm zilnic cu vizitatorii care par să fi uitat că se află într-un spital, la Chirurgie, nu la mall și nici la picnic. Este frustrant să vezi cum munca noastră de a ține un pacient steril și stabil este sabotată în fiecare zi de un simplu refuz de a respecta niște reguli elementare”, susține chirurgul.

Echipamentul de protecție – ignorat de vizitatori

Elian Al-Aqrabawi atrage atenția asupra echipamentului de protecție pe care vizitatorii sunt obligați să îl poarte.

„Am amenajat special o măsuță pe care se găsesc, în permanență, halate de unică folosință și botoșei. Mai mult, există un poster mare, explicit, care ilustrează pașii necesari pentru echiparea corectă înainte de a intra. Cu toate acestea, constatăm zilnic că aceste materiale sunt ignorate total. Vă rugăm să înțelegeți un lucru simplu: acele halate și acei botoșei nu sunt puși acolo pe post de decor sau sugestie estetică. Când vă solicităm să purtați echipamentul de protecție, nu o facem pentru a vă incomoda. Este o măsură elementară de igienă. Venind de afară, hainele și încălțămintea dumneavoastră poartă inevitabil praful și germenii orașului. Pentru un pacient operat, aceste particule invizibile pot fi fatale”, explică medicul.

Chirurgul avertizează și asupra tentativelor vizitatorilor de a interveni în tratament.

„Poate cel mai delicat aspect este tendința unor vizitatori de a interveni în tratament. Observăm cu îngrijorare cum unii vizitatori ajustează ritmul perfuziilor, opresc alarmele aparatelor sau oferă medicamente de acasă fără știrea noastră. Vă rugăm insistent: Nu interveniți! Actul medical este complex și calculat. O pastilă oferită din milă sau o perfuzie accelerată pot destabiliza un pacient chirurgical”, atenționează chirurgul.

Comportamentul deranjant al vizitatorilor

Medicul subliniază importanța respectării programului de vizită. 

„De asemenea, zilnic, ne confruntăm cu un refren pe care îl auzim de zeci de ori și care a devenit o sursă constantă de tensiune la intrarea în secție. Expresii precum: «Nu stau mult, promit!», «Doar intru să-l salut și plec imediat» sau «Las pachetul ăsta și am dispărut» nu fac decât să întrerupă tratamente, pansamente și igiena bolnavilor. «Nu stau mult» este o scuză care nu anulează riscul de a aduce microbi într-un mediu ce trebuie să rămână steril”, subliniază medicul.

Acesta atrage atenția că aparținătorii lasă în urmă un dezastru.

Par să fi uitat că se află într-un spital, nu la mall și nici la picnic. Se vorbește la telefon de parcă suntem în piață, unii râd zgomotos, iar după plecare, găsim ambalaje și sticle aruncate pe jos. Un spital trebuie să fie «oglindă», dar unii vizitatori lasă în urmă haos”, adaugă chirurgul.

Nerespectarea programului de vizită

„Este stânjenitor pentru noi să fim puși în postura de a insista repetat ca vizitatorii să părăsească saloanele la terminarea programului. Timpul nostru este limitat și prețios. Nu ar trebui să fie nevoie să vă reamintim de mai multe ori că programul s-a încheiat; plecarea discretă și punctuală este o dovadă de bun-simț și respect față de ceilalți pacienți. (...) Medicul de gardă nu e birou de informații. El nu este întotdeauna medicul curant și este acolo să salveze vieți în timp real. Nu știe în detaliu ce a mâncat bunicul dumneavoastră acum 3 zile sau cum a decurs operația făcută de colegul lui. Este nevoie să așteptați discuția cu medicul curant”, explică Elian Al-Aqrabawi.

În final, chirurgul mulțumește vizitatorilor care respectă regulile. 

„Nu generalizez. Sunt conștient că mulți dintre vizitatori înțeleg aceste reguli, le respectă cu strictețe și dau dovadă de o conduită exemplară. Le mulțumesc! Acest apel se adresează acelor «excepții» deloc puține”, concluzionează chirurgul.

