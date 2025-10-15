Tragedie în Venezuela: 14 oameni au murit într-o mină de aur inundată în urma ploilor abundente

Paisprezece mineri au murit în timp ce lucrau în subteran, într-o mină de aur din sud-estul Venezuelei, la graniţa cu Guyana şi Brazilia, inundată în urma ploilor abundente.

Echipele de salvare au anunțat marți bilanțul tragediei, informează AFP, citată de Agerpres.

Sistemul naţional de gestionare a riscurilor, format din servicii de urgenţă şi personal militar, a precizat într-un comunicat că a fost instalat „un post de comandament pentru coordonarea operaţiunilor de recuperare a celor 14 corpuri" în localitatea El Callao.

Imaginile video care circulă pe reţelele de socializare arată salvatori scoţând un corp dintr-o apă noroioasă.

Jesus Coromoto Lugo, primarul localității El Callao, şi-a prezentat condoleanţele familiilor victimelor, amintind că minerii „munceau pentru a-şi câştiga existenţa” în mina „Cuatro Esquinas de Caratal”, aflată la circa 850 de kilometri sud-est de Caracas.

Primarul difuzase luni imagini care arătau inundaţiile provocate de ploile abundente căzute în această regiune a statului Bolivar.

Amintim că, în luna august a acestui an, mai mulți muncitori au fost prinși într-o mină care s-a prăbușit în urma unui cutremur. Doi dintre ei au fost găsiți decedați.

În urmă cu un an, o explozie cauzată de o scurgere de gaze la o mină de cărbune din estul Iranului a ucis cel puțin 51 de persoane.