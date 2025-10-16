search
Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
Familia lui Diane Keaton dezvăluie cauza morții actriței. „Nici măcar prietenii vechi nu erau pe deplin conștienți de ceea ce se întâmpla”

Familia celebrei actrițe Diane Keaton a dezvăluit că vedeta premiată cu Oscar a murit pe 11 octombrie, la vârsta de 79 de ani, din cauza unei pneumonii care a evoluat foarte rapid şi despre care ştiau doar foarte puţine persoane.

Diane Keaton, alături de cei doi copii ai săi, adoptaţi. FOTO: Shutterstock
Diane Keaton, alături de cei doi copii ai săi, adoptaţi. FOTO: Shutterstock

Într-un mesaj public, apropiații artistei au mulțumit fanilor pentru valul de dragoste și sprijin primit și au îndemnat la donații în sprijinul cauzelor umanitare care i-au fost dragi lui Diane Keaton.

 Familia actriței americane Diane Keaton a făcut publică, într-o declarație transmisă revistei People, cauza morții câștigătoarei premiului Oscar: pneumonie.

„Familia Keaton este foarte recunoscătoare pentru mesajele extraordinare de dragoste și sprijin primite în ultimele zile, în numele iubitei lor Diane”, se arată în comunicatul transmis presei, în care membrii familiei au cerut discreție în aceste momente dificile și au încurajat publicul să onoreze memoria artistei prin donații către adăposturi pentru animale și bănci de alimente, două cauze pentru care actriţa premiată cu Oscar a militat de-a lungul vieții.

Potrivit unei surse apropiate, moartea actriței a fost „neașteptată și sfâșietoare”. Starea sa de sănătate s-ar fi deteriorat rapid, iar în ultimele luni a fost înconjurată doar de familia apropiată, care a ales să păstreze totul în cea mai strictă confidențialitate.

„În ultimele luni de viață, a fost înconjurată doar de cei mai apropiați membri ai familiei, care au ales să păstreze totul în strictă confidențialitate. Nici măcar prietenii vechi nu erau pe deplin conștienți de ceea ce se întâmpla”, a spus sursa.

Diane Keaton, născută în 1946, în Los Angeles, sub numele de Diane Hall, a devenit una dintre cele mai respectate figuri ale cinematografiei americane. A cunoscut succesul în anii ’70, odată cu rolul din „Nașul”, și a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în 1977, pentru interpretarea din Annie Hall, filmul emblematic al lui Woody Allen.

De-a lungul carierei, a interpretat roluri memorabile în filme precum „The Family Stone”, „Because I Said So”, „Poms” sau „Book Club”. A colaborat cu regizoarea Nancy Meyers și a avut o apariție rară, dar apreciată, în miniseria HBO „The Young Pope”. Pe lângă actorie, a regizat documentarul „Heaven” (1987), filmul „Hanging” Up (2000) și un episod din serialul „Twin Peaks”.

Actrița a adoptat doi copii, pe Dexter, în 1996, și pe Duke, în 2001, și a fost recunoscută pentru independența sa. Nu s-a căsătorit niciodată, o alegere pe care o considera o formă de libertate personală.

„Astăzi mă gândeam că sunt singura din generația mea de actrițe care a rămas singură toată viața. Mă bucur foarte mult că nu m-am căsătorit. Sunt o ciudată. Îmi amintesc că în liceu, un băiat a venit la mine și mi-a spus: «Într-o zi vei fi o soție bună». Iar eu m-am gândit: «Nu vreau să fiu soție. Nu»”, declara ea într-un interviu pentru Peopleîn 2019, cu umorul și sinceritatea care au făcut-o iubită de public.

Decesul ei a provocat un val de emoție la Hollywood, unde colegii și prietenii au descris-o ca pe o artistă inconfundabilă, elegantă, curajoasă și plină de spirit, o prezență care a redefinit feminitatea și umorul în cinematografia americană.

