Kremlinul susține că Trump și-a schimbat atitudinea față de Ucraina după presupusul atac cu drone asupra unei reședințe a lui Putin

Consilierul prezidențial Iuri Ușakov susține că președintele american Donald Trump și-a ajustat abordarea față de Ucraina și față de președintele Volodimir Zelenski în urma relatărilor apărute luni despre o tentativă de atac cu drone asupra uneia dintre reședințele liderului rus. SUA nu a confirmat această afirmație, relatează presa ucraineană.

Ușakov a spus într-un comentariu acordat publicației ruse RBC că Trump și-ar fi schimbat atitudinea față de Ucraina în urma unor relatări ale președintelui rus, în cadrul celei de-a doua convorbiri telefonice, duminică, despre o presupusă tentativă a Ucrainei de a ataca cu zeci de drone reședința lui Putin din regiunea Novgorod.

„Președintele SUA a fost șocat de acest raport, literalmente indignat, nu-și putea imagina astfel de acțiuni nebunești. Și, așa cum s-a spus, acest lucru va afecta, fără îndoială, abordarea americanilor în ceea ce privește colaborarea cu Zelenski.”

Consilierul liderului de la Krelmlin a adăugat că, în urma acestui presupus atac, pozițiile Rusiei în negocieri vor fi revizuite, el argumentând că Moscova nu are altă opțiune decîât să răspundă în acest fel.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a susținut că Ucraina a efectuat un atac cu drone asupra reședinței lui Putin în noaptea de 28 spre 29 decembrie și a declarat la rândul său că acest fapt va duce la o revizuire a „poziției de negociere” a Rusiei.

Reacția lui Trump după ce a aflat de la Putin despre presupusul atac

„Ştiţi cine mi-a spus despre asta? Preşedintele Putin, de dimineaţă (ora locală). A spus că a fost atacat, Nu e bine. Este o perioadă delicată. Nu este momentul potrivit. Una e să atace pentru că sunt atacaţi. Alta e să-i atace casa”, a declarat Donald Trump presei în timp ce îl primea pe premieruul israelian Benajamin Netanyahu la reşedinţa sa de la Mar-a-Lago, Florida.

Trump s-a declarat că este „foarte furios” din cauza presupusului atac, catalogându-l o escaladare inacceptabilă – chiar dacă a admis că incidentul s-ar putea să nu fi avut loc de fapt,

„E posibil și așa, presupun”, a spus Trump. „Dar președintele Putin mi-a spus în această dimineață că s-a întâmplat.”

Episodul a acutizat o îngrijorare persistentă la Washington și în Europa : aparenta disponibilitate a lui Trump de a accepta ce spune Putin ad litteram, în condițiile în care Kievul a negat afirmația, iar agențiile de informații americane nu au confirmat-o public, notează Kyiv Post.

Ucraina a respins categoric povestea. „Această presupusă poveste despre «lovitura asupra reședinței» este total fabricată”, a scris Zelenski pe X, descriind acuzația drept pretext pentru a justifica noi atacuri rusești asupra Kievului.

Presat asupra existenței unor dovezi care să susțină afirmația, Trump a reiterat un refren familiar atât aliaților, cât și criticilor poziției SUA.

„Ei bine, vom afla”, a spus el.

Don Bacon, republican de Nebraska, membru senior al Comisiei pentru Forțe Armate din Camera Reprezentanților, a îndemnat la prudență într-o postare pe X.

„Președintele Trump și echipa sa ar trebui să verifice mai întâi faptele înainte de a asuma o vina”, a scris Bacon. „Putin este cunoscut drept cineva care te minte în față”.

Episodul a reaprins, totodată, întrebări despre relația lui Trump cu propriul său aparat de informații.

„Trump are cea mai mare și mai bine finanțată comunitate de informații din lume. Ar fi putut să-i întrebe despre presupusul atac. În schimb, l-a crezut pe Putin pe cuvânt”, a declarat Steven Pifer, fost ambasador al SUA în Ucraina.

Casa Albă a refuzat să spună dacă Trump a primit vreo informare de la serviciile de informații care să coroboreze afirmațiile rusești înainte de a vorbi public.

Această tăcere alimentează anxietatea în Europa, mai ales că survine la o zi după o convorbire video privată între Trump, Zelenski și mai mulți lideri europeni.

Avertismentul Europei

Potrivit oficialilor europeni familiarizați cu discuțiile, preocupările legate de încredere și etape au fost deja în centrul atenției în timpul unei convorbiri telefonice cu Trump și Zelenski, după întâlnirea acestora de la Mar-a-Lago.

Tonul, au declarat oficialii pentru Kyiv Post, a fost politicos, dar ferm.

Liderii europeni au avertizat împotriva grabei de a face concesii teritoriale în lipsa unor garanții de securitate obligatorii din punct de vedere juridic.

Orice acord, au susținut ei, trebuia să asigure mai întâi protecții pentru Ucraina – în scris – înainte de orice armistițiu referendum sau discuții privind frontierele.

De asemenea, au pus întrebarea care plana deasupra apelului: Ce se întâmplă dacă Rusia pur și simplu spune nu?

Trump a vorbit despre impuls, parghii și închiderea ferestrelor de oportunitate. Zelenski, au spus oficialii, a răspuns calm, dar clar, subliniind că Ucraina nu va depăși anumite linii roșii.

Dacă negocierile eșuează, le va spune oamenilor săi adevărul – că războiul va continua, a subliniat liderul ucrainean.