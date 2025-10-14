D’Angelo a murit la 51 de ani. Boala de care suferea artistul premiat cu Grammy

Cântărețul Michael Eugene Archer, cunoscut fanilor drept D’Angelo, a murit la vârsta de 51 de ani, după o luptă cu cancerul, a anunțat familia sa într-un comunicat.

Printre cei care i-au adus omagii s-a numărat legenda hip-hop DJ Premier, care a produs piesa lui D’Angelo „Devil’s Pie”.

„O pierdere atât de tristă”, a scris el pe rețelele sociale. „Am avut atât de multe momente grozave. Mi-e foarte dor de tine. Dormi în pace, D’, te iubim, REGE.”

Cântărețul a fost cunoscut pentru rolul său de pionier al neo-soul, un gen care îmbină R&B cu alte tipuri de muzică, inclusiv hip-hop și jazz, scrie BBC.

Cele trei albume ale sale i-au adus patru premii Grammy. Videoclipul pentru hitul său „Untitled (How Does It Feel)” a atras atenția publicului larg după ce a fost filmat într-o singură scenă, dezbrăcat, interpretând piesa cu o intensitate remarcabilă.

„Steaua strălucitoare a familiei noastre și-a stins lumina pentru noi în această viață”, a spus familia într-un comunicat obținut de CBS News, partenerul BBC pentru știri din SUA.

D’Angelo și-a început cariera ca textier și a lucrat alături de nume mari din muzică, precum Lauryn Hill și The Roots.

A devenit celebru în anii 1990 cu albumul său de debut Brown Sugar. Piesa sa „Lady”, de pe acest album, a ajuns pe locul 10 în topul Billboard Hot 100 în 1996, aducându-i mai multe nominalizări la Grammy și consolidându-i poziția pe scena muzicală.

Fiul unui preot penticostal, D’Angelo s-a născut în Richmond, Virginia, pe 11 februarie 1974, și a învățat singur să cânte la pian la vârsta de trei ani.

Pe parcursul adolescenței, a cântat local în grupuri precum Three of a Kind, Michael Archer and Precise și Intelligent, Deadly but Unique (I.D.U.).

La 18 ani, a câștigat competiția de talente amator de la Apollo Theater din Harlem timp de trei săptămâni consecutive și a fost rapid semnat cu un contract de publicare la EMI.

S-a afirmat ca o forță comercială odată cu lansarea albumului de debut din 1995, tot Brown Sugar, și a câștigat două premii Grammy pentru albumul său din 2000, Voodoo.

Ulterior, a avut probleme cu alcoolismul și aproape a murit într-un accident de mașină în 2005.

A revenit în muzică în 2014 cu albumul Black Messiah – un proiect aflat în lucru de ani de zile – pe care l-a finalizat după ce a urmărit nemulțumirile naționale generate de protestele față de necondamnarea ofițerilor implicați în moartea bărbaților negri neînarmați Michael Brown și Eric Garner.

Albumul a câștigat Grammy pentru cel mai bun album R&B în februarie 2016.