Marți, 30 Decembrie 2025
Adevărul
„Ai grijă!” Liderii europeni l-au sfătuit pe Zelenski să evalueze poziția reală a lui Trump înaintea vizitei la Mar-a-Lago

Război în Ucraina
Publicat:

Cu o zi înainte de întrevederea dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump pe 28 decembrie la Mar-a-Lago, reședința președintelui american din Florida, liderul ucrainean a primit sfaturi de la liderii europeni despre cum să pună problema, el fiind avertizat de unii dintre aceștia în privința unor aspecte sensibile ale planului de pace, relatează Kyiv Independent care a obținut note detaliate ale apelului de la o sursă diplomatică de rang înalt.

FOTO AFP
FOTO AFP

Temerile cele mai mari ale liderilor europeni, în contextul unor discuții diplomatice accelerate la inițiativa SUA și contacte directe SUA- Rusia, s-au concentrat pe faptul că Kievul ar putea fi presat să facă concesii premature privind teritoriile și garanțiile de securitate.

La rândul său, Zelenski a spus că a mers deja cât de departe a putut în privința a ceea ce este acceptabil pentru Ucraina și că nu poate fi de acord cu și mai multe concesii.

Înainte de întâlnirea cu Trump pe 28 decembrie, Zelenski s-a întâlnit cu prim-ministrul canadian Mark Carney, iar cei doi au avut o convorbire la distanță cu liderii europeni și NATO în scopul de a-și coordona pozițiile înainte de vizita președintelui ucrainean la Mar-a-Lago.

Apelul a fost găzduit de cancelarul german Friedrich Merz și la acesta au luat parte președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul danez Mette Frederiksen, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, secretarul general al NATO Mark Rutte și alți înalți oficiali.

Conform rezumatului detaliat al apelului, consultat de Kyiv Independent, liderii europeni l-au sfătuit pe Zelenski să obțină clarificări de la Washington - și, în mod crucial, de la Moscova - cu privire la contururile unui eventual cadru de pace, poziția lor fiind că deciziile ulterioare vor depinde de răspunsul Rusiei și de fermitatea garanțiilor de securitate oferite de SUA.

Avertismentul liderilor europeni pentru Zelenski

„Foarte important să ne punem acord cu Trump cu privire la ce se întâmplă dacă Rusia spune «nu»”, a spus Macron , conform notelor.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a reiterat îngrijorarea, cerând transparență din partea tuturor părților.

Mai mulți lideri au mers și mai departe, exprimând îndoieli cu privire la succesul discuțiilor. Unii l-au avertizat în mod explicit pe Zelenski să fie precaut în timpul întâlnirii.

„Este important să găsești modalități de coordonare cu SUA în ceea ce privește concesiile teritoriale, garanțiile de securitate și reconstrucția”, a subliniat Merz.

„Te rog să nu mergi prea departe. Ai grijă. Este important să ai o întâlnire bună cu Trump. Dar nu este sigur”, a adăugat el.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a oferit un sfat și mai explicit: „Volodimir, te rog să fii atent. Pentru binele tău și pentru binele Europei.”

Coordonare înainte ca Rusia să reconfigureze procesul de pace

Dincolo de avertismentele imediate, liderii au discutat și despre un calendar diplomatic din ce în ce mai strâns, centrat pe implicarea directă a lui Trump și riscul ca Rusia să modeleze procesul înainte ca Occidentul să își consolideze poziția.

Zelenski le-a spus participanților la apel că ia în considerare să propună o vizită comună a liderilor ucraineni și europeni la Washington între 12 și 18 ianuarie în vederea consolidării pozițiilor occidentale.

Elveția a fost propusă ca locație alternativă pentru desfășurarea unei astfel de întâlniri.

În urma întâlnirii sale cu președintele SUA, Zelenski a confirmat că ideea a decolat. Pe 29 decembrie, el a declarat că Trump a fost de acord să-i găzduiască pe lideri în ianuarie.

Trump nu a arătat prea mult entuziasm, dar nu a obiectat public.

După discuții de aproape două ore cu Trump, Zelenski a declarat că au analizat „toate aspectele cadrului de pace”, subliniind că s-au înregistrat deja progrese semnificative.

Potrivit președintelui ucrainean, planul de pace în 20 de puncte a fost „aprobat în proporție de aproximativ 90%”, în timp ce garanțiile bilaterale de securitate SUA-Ucraina au fost „pe deplin agreate”. El a adăugat că un acord de securitate mai amplu SUA- Europa -Ucraina este aproape definitivat.

În ciuda optimismului emanat de comentariile publice ale lui Zelenski, avertismentele private ale liderilor europeni subliniază îngrijorarea persistentă că forma finală a oricărui acord de pace va depinde nu doar de rezistența Kievului, ci și de hotărârea Washingtonului, notează Kyiv Independent.

Europa

Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Petrecerea de Revelion e o invenție regală! Regele Carol I a adus pentru prima oară „balul de Anul Nou” în România
okmagazine.ro
Rata cu legume Sursa foto shutterstock 2663745587 jpg
Preparate de nelipsit de pe masa de Anul Nou! Așa le prepari cu ușurință!
clickpentrufemei.ro
Funeraliile comisarului Gheorghe Șincai, imagine publicată de ziarul „Universul” din 12 octombrie 1945
Moartea comisarului Gheorghe Șincai, polițistul împușcat de bandiți în Bucureștiul anului 1945
historia.ro
