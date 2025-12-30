2026, anul scumpirilor. Tot ce trebuie să știi despre noile taxe și impozite

Taxele și impozitele vor crește vertiginos în 2026, după ce Curtea Constituțională a respins obiecția AUR, astfel încât pachetul 2 de măsuri fiscale asumat deja de Guvern va intra în vigoare la 1 ianuarie. Acestuia i se alătură și „ordonanța trenuleț”, care reduce unele impozite și crește salariul minim de la 1 iulie.

Pachetul 2 de măsuri, asumat de Executiv și considerat constituțional de CCR, prevede creșterea taxelor locale pentru toate formele de proprietate deținute de persoane fizice - mașini, locuințe sau terenuri, dar și majorarea unor taxe și impozite care privesc mediul de afaceri.

Potrivit documentului, impozitul pe locuințe urma să crească semnificativ de la 1 ianuarie, cu aproape 80%. Pentru un apartament de trei camere din București pentru care impozitul a fost anul acesta de 198 de lei, proprietarul va plăti 355 de lei în 2026.

Concret, proiectul de lege propunea actualizarea valorilor impozabile din Codul Fiscal de 2,68 ori, indiferent de tipul clădirii (cadre de beton, lemn, etc). Valorile prevăzute acum sunt cele din 2015, dar între timp au fost actualizate cu inflația.

Mașinile vor fi impozitate după principiul „poluatorul plătește”

Proiectul propune un nou mecanism de impozitare și pentru mijloacele de transport, astfel încât să existe o diferențiere între vehiculele mai poluante și cele mai puțin poluante, pe principiul „poluatorul plătește”.

În urma unui studiu elaborat cu sprijinul Băncii Mondiale, au fost făcute propuneri de impozitare luându-se în calcul capacitatea cilindrică și norma de poluare.

Formula de calcul se aplică primelor opt categorii de mijloace de transport cu tracțiune mecanică, de la motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme până la autobuze, autocare, microbuze și alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv.

Astfel, pentru o mașină cu motor de 1,6-2,0 litri cu normă de poluare E0-E3, impozitul ar fi între 237,6 lei și 297 de lei.

Pentru o mașină cu aceeași motorizare, dar cu normă de poluare Euro 4, impozitul ar fi între 228 de lei și 285 de lei.

Pentru o mașină cu aceeași motorizare 1,6-2,0 litri, cu normă de poluare Euro 5, impozitul ar fi 213 lei și 267 lei.

Primăriile decid dacă închid sălile de jocuri de noroc sau le suprataxează

Pe de altă parte, Consiliul local decide, prin hotărâre, dacă pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă se pot desfășura activități de jocuri de noroc.

În cazul în care consiliul local decide ca pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă să se desfășoare activități de jocuri de noroc, acestea sunt condiționate de obținerea, în prealabil, a autorizației anuale de funcționare.

Autorizația de funcționare se acordă sau se respinge prin hotărâre a consiliului local, pe baza criteriilor stabilite prin regulament propriu, cu respectarea priorităților de dezvoltare locală, a normelor de protecție a ordinii și a sănătății și siguranței publice.

Autoritatea administrației publice locale stabilește zonele în care activitățile de jocuri de noroc pot fi desfășurate; cuantumul taxei locale datorate pentru obținerea autorizației de funcționare, calculată în funcție de suprafața, exprimată în metri pătrați, a spațiului în care se desfășoară activitatea.

Crește impozitul pentru construcțiile fără autorizație

Pentru lucrările realizate cu autorizație de construire, valoarea de impozitare se calculează în raport cu informațiile cuprinse în anexa la cererea pentru emiterea autorizației de construire și/sau proiectul anexat la autorizația de construire.

Pentru lucrările realizate fără autorizație de construire, cu excepția celor edificate anterior datei de 1 august 2001, valoarea de impozitare se calculează în raport cu suprafața clădirii executate și se stabilește un impozit majorat cu o cotă de 100% față de valoarea de impozitare stabilită conform legii, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor constatării.”

Declararea clădirilor în vederea impunerii și înscrierea acestora în evidențele autorităților administrației publice locale reprezintă o obligație legală a contribuabililor care dețin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea acesteia. În situația nedeclarării clădirii, de către proprietar, valoarea impozitului stabilit de către organul fiscal local se majorează succesiv, cu 30% pentru fiecare interval de întârziere sau fracție de interval de 6 luni de întârziere, calculat după expirarea termenului prevăzut la alin. (2), aplicat la valoarea impozitului stabilit inițial. Majorarea se aplică pentru anul fiscal pentru care se stabilește impozitul.

Autoritățile pot folosi drone pentru a găsi clădirile nedeclarate de proprietari.

Datornicii la stat nu vor mai putea cumpăra locuințe sau mașini

Un cumpărător care vrea să achiziționeze un imobil sau o mașină trebuie să facă dovada că și-a plătit toate impozitele locale.

Pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport, cumpărătorii ce dobândesc bunurile trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își au domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz. Prezentarea certificatelor de atestare fiscală poate fi înlocuită de verificarea, pe cale electronică, a situației obligațiilor fiscale datorate.

Numele datornicilor vor fi făcute publice.

Alte prevederi importante pentru firme

majorarea capitalului social minim pentru firmele noi, la 500 lei, și la 5.000 lei pentru cele cu o cifră de afaceri de peste 400.000 lei;

creșterea impozitului pe tranzacții crypto, de la 10% la 16%. Câştigul sub nivelul 200 lei/tranzacție nu se impozitează cu condiţia ca totalul câştigurilor într-un an fiscal să nu depăşească nivelul de 600 lei;

creșterea bazei de calcul a CASS la 72 de salarii minime brute pe țară pentru veniturile din activități independente;

introducerea unor noi criterii pe baza cărora firmele vor putea fi declarate inactive;

se limitează drastic cheltuielile deductibile pentru multinaționale și cresc impozitele pe anumite venituri din investiții și criptomonede, dar și impozitele locale.

procedurile fiscale se înăspresc: firmele inactive de un an sunt dizolvate, eșalonările la plată devin mai restrictive, iar firmele sunt obligate să aibă cont bancar și să accepte plata cu cardul.

taxa de 25 de lei pentru coletele sub 150 de euro comandate de pe platforme non-UE, precum Temu sau Shein.

firmele sunt obligate să aibă un cont bancar

Închirierea locuințelor pe termen scurt

Sunt considerate venituri din prestarea de servicii de cazare veniturile obţinute de operatorii economici definiţi potrivit legislaţiei specifice domeniului turismului - contribuabili potrivit prezentului titlu, prin punerea la dispoziţie a unui spaţiu amenajat în scopul înnoptării pentru o perioadă determinată, măsurată în zile.

Venitul net anual din prestarea de servicii de cazare se determină prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 30% asupra venitului brut. Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, încasate în cursul anului fiscal.

Impozitul anual datorat se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual, impozitul fiind final.

Impozitul pe tranzacții crypto va crește de la 10% la 16%

În cazul veniturilor din transferul de monedă virtuală, impozitul pe venit datorat se calculează de către contribuabil, pe baza declarației unice privind impozitul pe venit şi contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 16% asupra câştigului din transferul de monedă virtuală, determinat ca diferenţă pozitivă între preţul de vânzare şi preţul de achiziție, inclusiv costurile directe aferente tranzacției.

Câştigul sub nivelul 200 lei/tranzacție nu se impozitează cu condiţia ca totalul câştigurilor într-un an fiscal să nu depăşească nivelul de 600 lei.

Noi reguli pentru firmele care distribuie dividende

Societățile care distribuie trimestrial dividende nu pot acorda acționarilor sau asociaților, după caz, sau altor persoane afiliate, aşa cum sunt definite conform reglementărilor contabile aplicabile, împrumuturi, până regularizarea diferenţelor rezultate din distribuirea dividendelor în cursul anului.

Societăţile care, pe baza situaţiilor financiare anuale, aprobate potrivit legii, au o valoare a activului net diminuată la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris nu pot restitui acționarilor sau asociaților, după caz, sau altor persoane afiliate, aşa cum sunt definite conform reglementărilor contabile aplicabile, împrumuturile luate de la aceștia.

În cazul nerespectării interdicţiei se dispune atragerea răspunderii solidare a societății și a acționarului/asociatului care а beneficiat de plata de dividende interimare, fără a fi regularizate, sau căruia i s-a restituit împrumuturi deşi societatea avea activul net sub limita prevăzută de lege.

Societatea, împreună cu acţionarii/asociații, răspund solidar pentru obligaţiile bugetare restante datorate de societate şi administrate de organul fiscal central, în limita sumelor care au făcut obiectul împrumutului acordat, respectiv restituit.

Nerespectarea de către societăți a interdicţiei constituie contravenţie și se sancţionează cu amendă de la 10.000 de lei la 200.000 de lei, de către persoanele cu atribuţii din ANAF.

„Ordonanța trenuleț”

Majorarea salariului minim din 1 iulie 2026

Salariul minim pe economie o să crească de la 1 iulie 2026 la 4.325 de lei, atunci când o să scadă de la 300 la 200 de lei suma de bani pentru care nu se plătesc impozitul pe venit şi contribuţiile sociale.

Pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, salariul minim brut rămâne la 4.050 lei, iar suma de 300 lei/lună rămâne neimpozabilă. După 1 iulie 2026, odată cu majorarea salariului minim, se păstrează o sumă neimpozabilă de 200 lei/lună, pentru protejarea veniturilor nete ale angajaților cu salarii mici.

Măsuri de relansare economică, stimulare a investițiilor private și simplificări pentru contribuabili:

- Reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) la 0,5 % în 2026 pentru toți contribuabilii și eliminarea acestuia în 2027;

- Aplicarea unei cote unice de 1 % la impozitul pe venit pentru microîntreprinderi, indiferent de venit sau tipul activității;

- Eliminarea impozitului pentru construcții („taxa pe stâlp”), începând cu anul 2027;

- Consolidarea digitalizării fiscale prin extinderea și clarificarea utilizării RO e-Factura;

- Simplificarae mecanismelor RO e-TVA, respectiv reducerea sarcinilor administrative, printr-un control fiscal mai eficient și mai bine țintit.

Menținerea impozitelor specifice pentru petrol, gaze și resurse naturale

Guvernul decide menținerea impozitului specific pe cifra de afaceri pentru sectoarele petrol și gaze naturale, precum și a impozitului aplicat exploatării resurselor naturale (altele decât gazele).

Control fiscal sever pentru produse accizabile

OUG introduce un nou cadru de autorizare, garantare și monitorizare pentru operatorii din domeniul produselor energetice, alcoolului și tutunului.

Apar definiții noi (angrosist cu/fără depozitare, exportator înregistrat), garanții majorate (până la 120% din accize) și criterii stricte de evaluare a riscului fiscal.

Introducerea exportatorului înregistrat de produse energetice

Se creează un regim distinct pentru exportatorii de produse energetice, cu atestate valabile 12 luni, condiții stricte de eligibilitate și obligații de raportare lunară.

Măsura urmărește reducerea evaziunii și creșterea trasabilității fluxurilor comerciale.