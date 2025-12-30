Preparatul ideal pentru masa de Revelion, potrivit Mihaelei Bilic: „Îmbucătura perfectă care vă scoate din impas”

În mijlocul meselor copioase de sărbători, friptura poate fi aliatul neașteptat al siluetei. Nutriționista Mihaela Bilic spune că proteinele din carne nu se transformă în grăsime și oferă reguli simple pentru a mânca pe săturate fără kilograme în plus.

Friptura rămâne vedeta meselor festive, iar nutriționista Mihaela Bilic susține că este unul dintre puținele preparate care pot mulțumi aproape toate gusturile și toate siluetele.

Gătită la cuptor sau la grătar, din porc sau curcan, consumată caldă ori rece, simplă sau cu garnitură, friptura este soluția ideală atunci când vrem un meniu gustos, dar echilibrat.

„Îmbucătura perfecta. Există un preparat din meniul de sărbători care se potrivește cu toate gusturile și cu toate siluetele: friptura! Preparată la cuptor sau la grătar, de porc sau de curcan, consumată caldă sau rece, simplă sau cu garnitură, cu salată sau cu murături, friptura vă scoate din impas”, susține nutriționista Mihaela Bilic, pe Facebook.

Potrivit nutriționistei, carnea friptă ține de foame, este un aliment antianemic și poate ajuta chiar și la slăbit. Frăgezimea și gustul depind nu doar de modul de gătire, ci și de gradul de împănare, grăsimea fiind cea care oferă savoare preparatului.

Totuși, aceasta atrage atenția asupra timpului excesiv de preparare termică.

„Evitați să țineți carnea pe foc până e bine făcută. La căldură, proteinele se coagulează și se întăresc, iar friptura va fi greu de digerat. Conținutul de fier nu se modifică prin gătit, e același indiferent dacă friptura e în sânge sau bine făcută”, spune nutriționista.

Cu ce se combină friptura și care este porția corectă

Carnea conține 20–25% proteine și între 5–20% grăsime, însă nu are fibre sau carbohidrați. De aceea, pentru un meniu echilibrat, asocierea este esențială.

„Dacă vrem un meniu echilibrat, carnea se asociază cu o garnitură de tipul cartofi, orez, pâine sau mămăligă, alături de salată, legume sau o porție de murături. Farfuria ideală înseamnă jumătate legume, un sfert carne și un sfert făinoase”, recomandă Mihaela Bilic.

Pentru cei care țin la siluetă, regula se simplifică: făinoasele dispar, iar în farfurie rămân carnea și legumele.

„Proteine cu legume este rețeta perfectă când vrem să mâncăm pe săturate și să nu ne îngrășăm. Această asociere e valabilă și pentru masa de seară, proteinele din carne nu pot fi transformate în grăsime de depozit”, explică nutriționista.

Atunci când avem mese îmbelșugate de sărbători, Mihaela Bilic spune că friptura cu salată este cea mai sigură alegere.

„Mergeți în multe vizite și sunteți obligați să mâncați mai mult decât de obicei? Friptura cu salată este soluția ideală! Și tot cu aceeași rețetă scăpați rapid de kilogramele în plus… dar nu acum, după sărbători!”, concluzionază Mihaela Bilic.