Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei României la fotbal - FCSB, este acuzat public că ar fi obținut de la Patriarhul Daniel tratament special în biserici. Dezvăluirea apare într-o postare pe rețelele făcută de călugărul Iustin Deică, cel care susține că a fost exclus din monahism pentru că s-ar fi opus canonizării preotului Dumitru Stăniloae din cauza unei presupuse apropieri de Mișcarea Legionară.

„Am filmat totul pe TikTok. În acest clip am arătat că Becali a fost chemat de către Patriarhul Daniel și l-a împărtășit chiar el în Sfântul Altar la Catedrala Patriarhală.

Apoi, a obținut un fel de binecuvântare generală, în baza căreia el se putea împărtăși la orice biserică, orice mănăstire, că el e Becali, nu-i așa?

Și atunci, la Mănăstirea Cernica am arătat că eu sunt singurul călugăr care m-am opus acestei practici, deocarece este necanonică. Canoanenele bisericii interzic cu desăvârșire împărtășirea mirenilor în Sfântul Altar. Doar clericii au voie să se împărtășească în Sfântul Altar”, a spus Deică pe Facebook.

Scos din strana Catedralei Patriarhale

La mijlocul acestui an, Patriarhul Daniel a dispus ca George Becali să nu mai aibă acces la strana Catedralei Patriarhale. Informația apare într-o adresă semnată de preotul Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, și destinată Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Asta după ce „mai multe persoane care urmăresc transmisiunile în direct de la Catedrala Patriarhală au atras atenția în mod repetat, prin sesizări scrise și prin comentarii pe rețelele de socializare asupra prezenței inadecvate, în special prin implicarea deranjantă în cântarea la strană, în mod particular a domnului George Becali, dar și a altor persoane fără pregătire muzicală”, arată documentul.

Latifundiarul a anunțat apoi că se supune necondiționat ordinului dat de Patriarhul Daniel.

S-a supărat pe Athos

Supărat că nu îi este recunoscută pe deplin contribuția financiară adusă la ridicarea unei biserici, afaceristul boicotează Muntele Athos.

„Eu, la Athos, nu mai merg. Mie mi-au intrat în deprindere Patriarhia, Cernica, Darvari și Plumbuita, la astea mai merg”, a spus patronul roș-albaștrilor, potrivit Fanatik.

Acesta are ceva de reproșat și părintelui Pimen. „Au scris în carte că a venit și a ajutat un creștin, Becali. În loc să scrie: „Bă! A făcut Becali biserica! A făcut-o Becali de la zero, toată, de la A la Z”. N-au mai scris...

Ca și ăla, părintele Pimen, pe care îl vezi tu pe internet, „că a venit Becali și a dat o dată 30 de mii, 70 de mii...”. A făcut-o Becali de când aveai groapa. Am venit, am văzut groapa și am dat 700 de mii și am făcut-o, măi, părinte Pimen, care te iubesc!

Mi-a trimis cineva, de la Muntele Athos, că el, călugărul, face podcast-uri. Băi, tu îţi dai seama?”, a mai zis Becali.