Marți, 30 Decembrie 2025
Zile libere în 2026: Paștele, 1 Mai și Crăciunul aduc mini-vacanțe pentru angajații din România

Publicat:

Anul 2026 aduce românilor numeroase zile libere legale. Printre acestea se numără sărbători religioase importante, precum Paștele ortodox și cel catolic, Rusaliile sau Crăciunul, dar și zile cu semnificație națională și laică, cum este Ziua Națională a României.

Calendar zile libere FOTO: Arhivă, adevărul
Calendar zile libere FOTO: Arhivă, adevărul

În 2026, angajații din România vor avea 17 zile libere legale în 2026, dintre care 12 coincid cu zile lucrătoare. Elevii, la rândul lor, vor beneficia de vacanțe prelungite de iarnă și de primăvară, care se suprapun cu perioadele de sărbătoare, asigurând odihnă înainte și după reluarea cursurilor.

Ianuarie este luna cu cele mai multe zile libere. Anul Nou va fi sărbătorit pe 1 ianuarie, joi, urmat de a doua zi de Anul Nou, vineri. Boboteaza cade marți, 6 ianuarie, iar Sfântul Ioan Botezătorul miercuri, 7 ianuarie. Astfel, prin includerea weekend-ului de 3 și 4 ianuarie și prin luarea unei zile suplimentare de concediu pe 5 ianuarie, angajații pot beneficia de o mini-vacanță.  Ziua Unirii Principatelor Române, pe 24 ianuarie, cade sâmbătă, astfel că nu oferă un beneficiu suplimentar celor care au deja liber în weekend.

Primăvara aduce perioade de odihnă pentru angajați și elevi

Paștele catolic va fi sărbătorit pe 5 aprilie, iar a doua zi, luni, 6 aprilie, este nelucrătoare. Vinerea Mare pentru catolici va fi pe 3 aprilie.

În ceea ce privește Paștele ortodox, acesta cade pe 12 aprilie, duminică, iar a doua zi de Paște, 13 aprilie, este zi liberă legală. Vinerea Mare ortodoxă va fi marcată pe 10 aprilie. Astfel, salariații pot beneficia de mini-vacanțe de patru zile consecutive, iar elevii vor fi în vacanță între 4 și 14 aprilie, acoperind întreaga perioadă a Paștelui și vacanța de primăvară.

Ziua Muncii, pe 1 mai, cade vineri, ceea ce permite un weekend prelungit de trei zile.

La sfârșitul lunii mai și începutul lui iunie, Rusaliile vor fi sărbătorite pe 31 mai, duminică, iar a doua zi, luni, 1 iunie, este nelucrătoare și coincide cu Ziua Copilului.

Prin urmare, angajații pot avea o mini-vacanță de trei zile. Adormirea Maicii Domnului, sărbătorită pe 15 august, cade sâmbătă și nu aduce zile suplimentare libere.

Finalul anului 2026 oferă, de asemenea, oportunități de mini-vacanțe. Ziua Sfântului Andrei, luni, 30 noiembrie, urmată de Ziua Națională a României, 1 decembrie, împreună cu weekend-ul, formează o mini-vacanță de patru zile.

Crăciunul cade vineri, 25 decembrie, iar a doua zi de Crăciun este sâmbătă, astfel încât românii se pot bucura de un final de an cu perioadă prelungită de odihnă.

