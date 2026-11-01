UPDATE 21.10 Ministrul Sănătății: Șapte persoane primesc asistență medicală

Ministrul Sănătăţii spune despre victimele accidentului de la Iaşi că şapte persoane primesc asistenţă medicală la locul accidentului iar una dintre acestea este inconştientă. Alte 13 persoane aflate în microbuz nu necesită îngrijiri medicale.

Potrivit ministrului Sănătăţii, Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă (COSU) din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne monitorizează permanent situaţia şi coordonează măsurile necesare pentru gestionarea intervenţiei şi asigurarea asistenţei medicale.

„Prioritatea absolută este salvarea vieţilor şi asigurarea îngrijirilor medicale pentru toate persoanele afectate. Mulţumesc echipajelor de intervenţie şi personalului medical mobilizat în această seară”, a scris pe Facebook Alexandru Rogobete ministrul Sănătăţii.

Un microbuz în care se aflau 18 persoane s-a răsturnat, duminică seara, într-o curbă din localitatea Țigănași, județul Iași, o persoană fiind încarcerată în urma accidentului.

La locul evenimentului au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri şi ambulanță.

„Din primele informaţii, 18 persoane sunt implicate în accident, una dintre acestea fiind încarcerată. (...) A fost activată Grupa Operativă a inspectoratului", a transmis ISU Iaşi.

1/5 Accident Iasi ISU Iasi (4) jpeg Foto: Isu Iași

Conform sursei citate, pentru gestionarea situaţiei au fost mobilizate forţe din cadrul Detaşamentelor 1 şi 2 de Pompieri Iaşi, cu două autospeciale de stingere, două autospeciale pentru transport personal şi victime multiple, două echipaje de prim ajutor calificat şi o autospecială de intervenţie la descarcerare, cu 23 de cadre militare.

Având în vedere amploarea evenimentului și numărul persoanelor implicate, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

De asemenea, la locul accidentului se deplasează trei echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi, dintre care unul cu medic.

Intervenţia este în desfăşurare.