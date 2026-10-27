Șoferița care a omorât-o pe Anastasia, fetița de patru ani din Iași, condamnată în primă instanță la cinci ani și jumătate de închisoare. „Soluția a fost greu de obținut”

Avocatul Adrian Cuculis a anunțat marți, 27 octombrie, că șoferița care a lovit-o mortal pe Anastasia, o fetiță de patru ani din județul Iași, în 2022, a fost condamnată în primă instanță la cinci ani și jumătate de închisoare cu executare. Femeia nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie.

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Avocatul care reprezintă familia Anastasiei a afirmat că obținerea condamnării a fost dificilă.

„Soluția a fost greu de obținut, fiindcă trebuie să amintesc faptul că atât polițistul de caz, cât și procurorul au considerat că șoferița nici măcar nu trebuie să fie cercetată pentru ucidere din culpă și au încercat în permanență să albească fapta.

După patru ani de procese, a fost condamnată pe fond la cinci ani și jumătate de închisoare cu executare, iar Legea Anastasia încă produce efecte pentru toate victimele accidentelor rutiere.

Amintesc ca legea Anastasia nu mai permite judecătorilor să dispună suspendarea executării pedepsei cu închisoarea în caz de ucidere din culpă cu șofer băut ori intoxicat cu substanțe interzise”, a transmis avocatul.

Pe 1 iunie 2022, chiar de Ziua Copilului, Anastasia se juca împreună cu mai mulţi copii în apropierea casei sale din satul Sticlăria, comuna Scobinți, judeţul Iaşi.

La ora 18.37, fetiţa a alergat să traverseze strada, prin spatele unui autoturism taxi care era parcat pe sensul opus de mers. Aceasta a ieşit în stradă în momentul în care maşina condusă de o tânără de 28 de ani a lovit-o.

Şoferiţa care se afla la volanul autoturismului nu avea permis de conducere pentru nicio categorie, dar făcuse câteva cursuri auto în Suedia. Conform informaţiilor de la acel moment, ea se îndrepta spre casa unei rude, unde avusese loc un eveniment dramatic.

În urma impactului, fetiţa în vârstă de 4 ani a decedat.

Legea Anastasia, promulgată de preşedintele României pe data de 7 iulie 2023, spune că şoferii care se urcă la volan sub influenţa alcoolului sau a drogurilor sau fără permis de conducere şi fac accidente mortale ajung direct în spatele gratiilor.

Aceasta a fost iniţiată de senatorul PSD Robert Cazanciuc şi senatorul PNL Daniel Fenechiu, iar actul normativ a fost denumit astfel în memoria Anastasiei.