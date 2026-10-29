Un accident rutier în care au fost implicate mai multe vehicule s-a produs în orașul Podu Iloaiei, pe drumul spre Iași. Momentul coliziunii a fost surprins într-o înregistrare video. În urma impactului, două persoane au fost transportate la spital, iar alte patru au fost evaluate de echipele medicale.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, în accident au fost implicate două autoturisme și două autoutilitare. În total, șase persoane au fost implicate în eveniment.

Două persoane, transportate la spital

La sosirea echipajelor de intervenție, persoanele implicate erau conștiente. Două dintre acestea au fost evaluate și au primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi au fost transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

„Vor ajunge în UPU doar două victime conștiente, stabile”, a transmis prof. dr. Diana Cimpoeșu, șefa UPU-SMURD Iași, conform presei locale.

Nicio persoană nu a rămas încarcerată în urma coliziunii.

Intervenție cu mai multe echipaje

La locul accidentului au fost mobilizate echipaje ale Detașamentului 1 de Pompieri Iași, cu o autospecială de stingere, una de descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă, un echipaj de prim ajutor calificat și o autospecială pentru transportul personalului și al victimelor multiple. A intervenit și un echipaj de prim ajutor de la Punctul de Lucru Podu Iloaiei.

Pompierii au asigurat măsurile pentru prevenirea incendiilor, iar polițiștii au intervenit pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Traficul în zonă a fost îngreunat în urma coliziunii.