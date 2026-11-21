Un livrator străin a fost agresat în plină stradă, joi seară, 19 noiembrie, de un localnic în vârstă de 43 de ani, în comuna Rediu, județul Iași. Agresorul, aflat sub influența alcoolului, s-a ales cu dosar penal.

Publicația ieșeană Adminis notează că livratorul, în vârstă de 29 de ani, este originar din Sri Lanka și a venit în România pentru a munci. Incidentul de joi seară a fost surprins de un martor.

Bărbatul l-a lovit în repetate rânduri pe tânărul aflat pe scuter, i-a avariat vehiculul și i-a trântit telefonul de asfalt.

Agresiunea s-a oprit doar după ce un șofer aflat în trecere a oprit mașina în fața agresorului, permițându-i victimei să coboare de pe scuter.

Potrivit Iași TV Life, cel agresat nu a depus încă plângere.

Pe 15 noiembrie, un livrator din Nepal în vârstă de 35 de ani, a fost agresat în fața unui magazin din zona Pieței Domenii, din București, după ce a încercat să-și recupereze bicicleta pe care un tânăr i-ar fi furat-o.

Trei femei ar fi sărit în ajutorul lui, potrivit unei martore care a menționat că agenții de pază ai magazinului au refuzat să intervină, spunând că nu este treaba lor.

„Agenții de pază: «Nu e treaba mea!». Clienții cărora li s-a cerut ajutor: «Nu e treaba mea!». Trecătorii prin gang: «Nu e treaba mea!». Cei de la taraba cu fructe: «Nu e treaba mea!»”, a scris femeia.

Un bărbat care a auzit țipetele a reușit, în cele din urmă, să-l ajute pe livrator.

Polițiștii l-au identificat și prins pe tânărul de 20 de ani suspectat că a tâlhărit un cetățean străin, la scurt timp după comiterea faptei.