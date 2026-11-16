Un livrator din Nepal în vârstă de 35 de ani, a fost agresat în fața unui magazin din zona Pieței Domenii, din București, după ce a încercat să-și recupereze bicicleta pe care un tânăr i-ar fi furat-o. Trei femei ar fi sărit în ajutorul lui, potrivit unei martore care a menționat că agenții de pază ai magazinului au refuzat să intervină, spunând că nu este treaba lor. Un bărbat care a auzit țipetele a reușit, în cele din urmă, să-l ajute pe livrator.

Un tânăr de 20 de ani este căutat de polițiști în București Foto: Arhivă

UPDATE Agresorul a fost prins

Polițiștii l-au identificat și prins pe tânărul de 20 de ani suspectat că a tâlhărit un cetățean străin, la scurt timp după comiterea faptei, a anunțat Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

Potrivit polițiștilor, acesta a fost depistat în cursul zilei de astăzi, în urma verificărilor și a activităților investigative desfășurate de agenții Secției 4 Poliție.

Față de tânăr urmează să fie dispuse măsurile legale. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru infracțiunea de tâlhărie calificată.

Știrea inițială

Incidentul a avut loc pe 15 noiembrie, în jurul orei 18:00. Potrivit Poliției Capitalei, bărbatul intrase în magazin pentru a face cumpărături și își lăsase bicicleta lângă intrare, sprijinită de un perete, fără să o asigure. În timp ce se afla la casele de marcat, ar fi observat un tânăr care s-a urcat pe bicicletă și a plecat cu ea.

Proprietarul a pornit în urmărirea acestuia, încercând să-și recupereze bunul. În acel moment, tânărul l-ar fi agresat pentru a putea scăpa.

Trei femei au sărit în ajutorul livratorului

O femeie care a asistat la incident a povestit că ea și alte două persoane au intervenit pentru a-l apăra pe bărbat. Una dintre ele era chiar vânzătoarea magazinului, care ar fi ajuns să se lupte cu agresorul.

„Am fost trei femei care am sărit în ajutorul tânărului care a fost izbit cu capul de beton: vânzătoarea din magazin, care s-a rostogolit pe jos cu atacatorul, eu și o doamnă care a intrat în Mega strigând «ajutor» și a ieșit tot singură”, a relatat martora pe pagina sa de Facebook.

Femeia susține că agresorul ar fi strigat în timpul atacului: „Ăștia trebuie omorâți!”.

În timp ce cele trei femei încercau să-l ajute pe livrator, mai multe persoane aflate în apropiere ar fi refuzat să intervină. Martora spune că nici agenții de pază, nici clienții magazinului, trecătorii sau comercianții din zonă nu au sărit în ajutorul nepalezului.

„Agenții de pază: «Nu e treaba mea!». Clienții cărora li s-a cerut ajutor: «Nu e treaba mea!». Trecătorii prin gang: «Nu e treaba mea!». Cei de la taraba cu fructe: «Nu e treaba mea!»”, a scris femeia.

Un bărbat s-a oprit după ce a auzit țipetele martorei și a reușit să-l elibereze pe livrator.

La fața locului au ajuns polițiștii și un echipaj SMURD, care i-a acordat victimei primele îngrijiri medicale. Martora spune că a dat declarații, iar apoi l-a întrebat pe agentul de pază al magazinului de ce nu a intervenit și de ce le-a lăsat singure în fața agresorului.

„De ce nu ați venit? De ce ne-ați lăsat singure cu huliganul?”, l-ar fi întrebat femeia.

Potrivit relatării sale, agentul i-ar fi răspuns: „Nu e treaba mea, eu mă ocup doar de magazin”.

Suspectul a fost identificat, dar este încă de negăsit

Polițiștii Secției 4 au identificat și depistat un tânăr de 20 de ani, bănuit de comiterea faptei.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru tâlhărie calificată.