Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat, miercuri, că poliţiştii Secţiei 4 Craiova cercetează un tânăr de 16 ani din Craiova, pentru tâlhărie calificată, scrie News.

„În fapt, în dimineaţa zilei de 1 noiembrie a.c., ora 01.10, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi pulverizat spray iritant lacrimogen asupra unui tânăr de 28 de ani. Din cercetările efectuate s-a stabilit că tânărul, livrator de mâncare, ar fi dus o comandă pe strada Căpitan Nicolae Vulovici din Craiova. Ajuns la destinaţie, persoane necunoscute i-ar fi sustras mâncarea, pe care tânărul ar fi încercat să o recupereze, moment în care asupra sa ar fi fost pulverizat spray iritant lacrimogen”, au afirmat poliţiştii.

Polițiștii au reuşit identificarea a trei tineri, de 14, 15 şi 16 ani, bănuiţi de comiterea faptei, care au fost conduşi la audieri.

Astfel, în urma probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, polițiști l-au reținut pe tânărul de 16 ani, pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.

În cursul zilei astazi, cel în cauză va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Din informațiile noastre, livratorul este cetățean străin.