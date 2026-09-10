Femeie acuzată că a oferit 10.000 de euro și o mașină unei minore pentru a-și retrage plângerea de viol. Ce a decis judecătorul din Iași

O femeie din județul Iași, acuzată că a încercat să convingă o minoră, presupusă victimă într-un dosar de viol, să își retragă declarațiile, a fost plasată în arest la domiciliu. Procurorii ceruseră arestarea preventivă pentru 30 de zile, însă judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Hârlău a considerat că se impune o măsură mai blândă. Decizia a fost contestată de reprezentantul Parchetului.

Femeia a vrut să mituiască o tânără care a fost victima unui viol Foto: Shutterstock

Potrivit anchetatorilor, femeia este cercetată pentru infracțiunea de influențare a declarațiilor. Faptele pentru care este anchetată s-ar fi petrecut în perioada 28 iulie – 14 august 2026.

Procurorii susțin că aceasta ar fi încercat să determine o minoră să își retragă declarațiile date într-un alt dosar penal, în care fata avea calitatea de persoană vătămată. Dosarul respectiv vizează o faptă de viol, iar persoanele suspectate în acel caz fuseseră reținute și ulterior arestate preventiv.

„Cu intenţie directă, inculpata a încercat să determine o persoană minoră, prin corupere şi prin constrângere morală, să îşi retragă declaraţiile date în alt dosar penal, unde aceasta avea calitate de persoană vătămată, obiectul dosarului fiind infracţiunea de viol (...), dosar în care inculpaţii au fost reţinuţi şi arestaţi preventiv”, au transmis anchetatorii.

Conform procurorilor, femeia ar fi încercat să o convingă pe minoră să prezinte o versiune falsă a celor întâmplate. Pentru acest lucru, i-ar fi oferit pe loc 1.500 de lei și încă 200 de lei.

În plus, anchetatorii susțin că femeia i-ar fi promis minorei 10.000 de euro și un autoturism dacă aceasta accepta să facă demersurile necesare pentru a-i ajuta pe cei cercetați în dosarul de viol.

Mai exact, fata ar fi trebuit să dea o declarație autentică în fața notarului și să transmită prin e-mail Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău o declarație scrisă de mână, prin care să își schimbe versiunea asupra celor întâmplate.

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău a solicitat, joi, 10 septembrie, arestarea preventivă a femeii pentru o perioadă de 30 de zile.

Judecătorul de drepturi și libertăți a respins însă propunerea și a dispus arestarea la domiciliu a inculpatei.

„Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Hârlău a dispus arestarea la domiciliu a inculpatei, încheiere împotriva căreia reprezentantul Ministerului Public a formulat contestaţie în termenul legal”, au precizat reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău.

Prin urmare, măsura dispusă de instanță nu este definitivă. Contestația procurorului urmează să fie soluționată de instanța competentă.