 Un băiat de 13 ani ține sub teroare o comună din Vâlcea: a agresat sexual mai multe femei. Localnicii au protestat la primărie | adevarul.ro
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Video Un băiat de 13 ani ține sub teroare o comună din Vâlcea: a agresat sexual mai multe femei. Localnicii au protestat la primărie

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Mai mulţi localnici din comuna Câineni au protestat, miercuri după-amiază, în faţa primăriei din localitate, nemulţumiţi de lipsa unei soluţii din partea autorităţilor faţă de un adolescent de 13 ani acuzat de mai multe fapte grave, printre care viol şi tentative de viol, în special asupra unor femei în vârstă.

Protest la Câineni
Protest în comuna Câineni Foto: Facebook/Vocea Vâlcii

Protestatarii susţin că deşi situaţia minorului este cunoscută de mai mulţi ani, iar comportamentul acestuia s-a agravat constant, el se află în continuare în comunitate. Aceştia solicită ca instituţiile abilitate să intervină şi să identifice de urgenţă măsurile legale care să-l împiedice să facă noi victime.

„De doi, trei ani de zile creează probleme. Violuri şi tentative de viol, în special asupra unor femei de peste 65 de ani. Le urmărea şi profita de ele. Actul în sine nu ştiu dacă s-a şi întâmplat. Sunt vreo patru-cinci femei pe care le-ar fi agresat. În cazul uneia dintre ele chiar este confirmat, cu cercetare, violul, dar cine ştie câte or mai fi în această situaţie şi care nu au spus de ruşine", a declarat, pentru Agerpres, primarul comunei Câineni, Ion Nicolae.

Reprezentantul administraţiei publice locale a precizat că, în decursul acestor ani, reprezentanţii primăriei au mers de mai multe ori la familia minorului din satul Grebleşti, însă de fiecare dată nu au putut să ia nicio măsură împotriva lui.

„Copilul provine dintr-o familie dezbinată. Tatăl lui are un comportament foarte urât. De fiecare dată când am fost acolo cu cei de la asistenţă socială, cu poliţia, cu cei de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), ne-a adresat injurii - că are cineva ceva cu copilul lui, că vrem să-i luăm copilul de lângă el. Şi vă spun că ne-am autosesizat de fiecare dată când am fost informaţi de isprăvile lui. Primăria nu poate face însă altceva decât să respecte legea. I-am înştiinţat pe cei de la DGASPC, iar soluţia dată a fost să fie monitorizat. Eu întreb însă: în aceste cazuri oare nu se poate merge mai departe şi statul să-şi facă treaba, să-i decadă din drepturile părinteşti pe părinţi şi copilului să i se facă o expertiză de sănătate mintală? Comunitatea din satul Grebleşti este una de oameni normali, care nu obişnuiau să stea cu uşile şi ferestrele închise. Acum, din cauza acestui copil, toată lumea e panicată. Nu e posibil aşa ceva. Nu ne-am mai confruntat cu o asemenea situaţie şi îi înţeleg pe oameni, care trăiesc efectiv sub teroare, că au recurs acum la protest. De aceea îi şi susţin şi am fost de acord cu protestul lor de astăzi", a mai spus primarul din Câineni.

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Mai multe plângeri pe numele băiatului

Inspectoratul de Poliţiei Judeţean (IPJ) Vâlcea a transmis că pe numele băiatului sunt mai multe sesizări, ultima fiind înregistrată chiar luna trecută, dar pentru că acesta nu are 14 ani, conform legislaţiei în vigoare, nu va fi tras la răspundere nici de această dată.

„La data de 17 august 2026 a fost înregistrată sesizarea la care se face referire în materialul apărut în spaţiul public, privind o faptă care ar fi fost săvârşită asupra unei minore în vârstă de 15 ani. În toate situaţiile sesizate, poliţiştii au efectuat activităţile procedurale prevăzute de lege, fiind întocmite dosare penale, cercetările fiind desfăşurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brezoi. Precizăm că, potrivit legislaţiei penale în vigoare, minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal, astfel că faţă de acesta nu pot fi dispuse măsurile preventive prevăzute de legislaţia procesual penală", a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, Eduard Văduva.

Reprezentantul Poliţiei Vâlcea a menţionat că totuşi, în urma activităţilor desfăşurate, minorul a fost internat într-o unitate medicală de specialitate, însă a fost externat după câteva zile, la cererea mamei lui.

„Din perspectiva Poliţiei, în toate situaţiile înregistrate au fost efectuate activităţile şi demersurile prevăzute de cadrul legal. Totodată, în urma activităţilor desfăşurate, minorul a fost internat în mod nevoluntar într-o unitate medicală de specialitate, unde a rămas pentru o perioadă de cinci zile, ulterior fiind externat şi preluat de către mama sa", a adăugat Eduard Văduva.

Potrivit surselor oficiale, primul incident grav în care a fost implicat băiatul datează din august anul trecut, când acesta a fost surprins de camere de supraveghere în timp ce încerca să forţeze o femeie, pe care a urmărit-o în timp ce se întorcea acasă, să întreţină relaţii sexuale cu el. Femeia s-a zbătut, l-a lovit şi a reuşit astfel să scape.

Câteva săptămâni mai târziu, pe 13 septembrie, după o tentativă de viol asupra unei femei care se afla singură pe un teren din afara satului, minorul a agresat o bătrână pe care ar fi surprins-o în grădina proprie culegând mere. Profitând de neatenţia acesteia, el a sărit pe aceasta, a lovit-o şi a strâns-o de gât, după care a dezbrăcat-o parţial şi a violat-o, faptă confirmată de expertiza medico-legală.

Ancheta a mai scos la iveală şi că ar fi încercat anterior să atingă alte două femei din localitate, iar la audieri ar fi declarat că se simte atras de femei în vârstă pentru că le consideră vulnerabile şi uşor de constrâns, însă dosarul în cazul său a fost clasat întrucât, la data faptelor, acesta avea 12 ani şi 7 luni.

Autorităţile din Câineni au precizat că şi în anul 2022 adolescentul ar fi ucis o pisică, iar în 2024 ar fi fost implicat în acte sexuale pe terenul de sport al unei şcoli din localitate, în timp ce poliţiştii l-au cercetat şi în martie anul acesta pentru o nouă tentativă de viol.

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