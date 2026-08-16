 Tinerii care aleg arta în ciuda programei școlare. Profesor: „În China au șapte ore de desen și se cunoaște diferența” | adevarul.ro
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Tinerii care aleg arta în ciuda programei școlare. Profesor: „În China au șapte ore de desen și se cunoaște diferența”

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Trei tineri talentați fac eforturi pregătindu-se și în particular pentru a putea urma o carieră în artă. La Matematică-Informatică elevii nu mai au, la liceu, din clasa a XI-a, ore de Arte Vizuale.

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Radu, Letiția, Cristiana și profesoara Adriana Vâlcea FOTO: Alina Mitran

Prima expoziție din viața lor, o sală plină - chiar dacă e vacanță-, cuvinte măgulitoare din partea profesorilor. Au ales să-și urmeze talentul, deși doi dintre tinerii care și-au expus „Studiile din atelier” în sala Bibliotecii Județene „Ion Minulescu” din Slatina nu studiază la școală Arte Plastice.

Tinerii sunt Cristiana Popescu, Letiția Mihaela Velcea și Radu Ionuț Ștefan, elevii profesoarei Adriana Vâlcea.

Cristiana este singura care și-a descoperit talentul de foarte mică și a avut curajul să aleagă această cale. Este elevă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” din Slatina, profil Arte. Pentru ea nu este prima ieșire în fața publicului, a mai fost în tabere de creație, iar rezultatul muncii elevilor este constant expus admirației colegilor pe holurile liceului.

Letiția Velcea este elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național „Radu Greceanu” din Slatina, profil Matematică-Informatică, iar ea deja nu mai are în programă, deloc (în primii doi ani a avut o oră la două săptămâni, alternativ cu ora de Educație Muzicală), ore de Arte Vizuale. Letiția încă oscilează între pasiunea pentru Mate-Info și plăcerea de picta, așa că se gândește din ce în ce mai serios să le îmbine la facultate.

Radu Ionuț Ștefan este elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Ion Minulescu” din Slatina, la Filologie. Și la el este mult studiu individual și în atelierul profesoarei Adriana Vâlcea, pentru că nici profilul Filologie nu este cu mult mai avantajat din acest punct de vedere dacă elevii nu aleg o astfel de disciplină opțională. Cu toate acestea, Radu s-a decis: se pregătește să dea admitere la facultate la Arte.

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Expoziția „Studii din atelier” este prima pentru doi dintre elevi FOTO: Alina Mitran

„E vorba de o expoziție diversă, e vorba de trei tineri foarte talentați, foarte înzestrați și mai ales foarte bine îndrumați. Ei vin din domenii diferite - de la o școală vocațională, de la o secție de Informatică și de la Filologie, nu sunt toți la licee de specialitate, dar sensibilitatea lor adolescentină este foarte frumos îndreptată spre expresia plastică în toate aspectele și tehnicile ei. Expoziția - care se numește Studii de atelier -, reprezintă pe pereți tot ceea ce ei încearcă să studieze. Studii după gips antic, studii de portret, compoziții, studii de floare, deci păstrându-ne în această scală a experiențelor și mai ales a studiului de atelier, lucru foarte, foarte important, putem să concluzionăm faptul că reușesc să se exprime și în același timp să acumuleze cunoștințe indispensabile evoluției lor ulterioare”, a remarcat Cristina Botez, artist plastic.

În lucrările lor se simte mult exercițiul, truda, deja se exprimă la alt nivel, a adăugat Cristina Botez, felicitându-le profesorii și punctând totodată că nu sunt „doar niște epigoni ai profesorului”.

Profesorul se vede în faptul că i-a urmat spre a se putea exprima în lucrări, să se descopere pe sine și să se exprime în funcție de ceea ce gândesc și simt”, a mai spus Botez.

Expoziția – „o fereastră din laboratorul secret”

Profesoara Adriana Vâlcea a numit expoziția „o fereastră din laboratorul secret de creație care se numește atelierul”: „Noi studiem mult, dar aici este o mică parte. (...) Sunt trei elevi de la trei licee diferite, trei specializări diferite, pe care îi unește aceeași pasiune, pasiunea pentru artă. Dar ca stiluri, ei - o să vă dau un pic din casă - au stiluri diferite atât în preferințele lor, cât și în felul în care se manifestă”.

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Expoziția „Studii din atelier” este prima pentru doi dintre elevi FOTO: Alina Mitran

În viziunea profesoarei, Radu este „foarte expresiv, lucrează foarte repede, vede lucrurile spațial, (...) este o forță a naturii”, Letiția „este de o gingășie extraordinară, (...) sensibilitatea aceasta se vede încă de la primul desen și prima schiță făcută pe o coală de cutie, până la lucrările realizate în ulei și în acrilic”, iar pe Cristiana a văzut-o crescând în atelier, fiindu-i elevă, i-a remarcat talentul de la primele ore și i-a fost aproape, fie în tabere de creație, fie pe drumul către olimpiada națională.

doua_tablouri_ceainic_și_fata_in_rosu_foto_alina_mitran
Expoziția „Studii din atelier” este prima pentru doi dintre elevi FOTO: Alina Mitran

Fiecare generație este diferită și fiecare elev este diferit. Noi, ca artiști plastici, lucrând unu la unu, trebuie să ne adaptăm fiecărui stil și să-l formăm în așa fel încât să nu fie o copie a noastră, pentru că nu asta ne dorim. Noi facem educație artistică, nu impunem stiluri, de aceea vedeți și lucrări din vechea civilizație, astăzi doar Grecia și Egiptul Antic, dar toate acestea îi formează pe viitor să fie artiști compleți”, a mai spus Adriana Vâlcea.

„Încerc să promovez arta, pentru că este meseria mea”

Profesoara Adriana Vâlcea predă la Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” din Slatina, iar de curând a înființat și o asociație și pregătește elevi într-un atelier propriu. „Încerc să promovez arta, pentru că asta e meseria mea, și atunci fiecare expoziție va fi pe categorii de vârstă. Încerc să-i învăț pe fiecare în funcție de nivelul de vârstă tehnicile, pentru că sunt aceleași, dar nivelul de dificultate diferă”, a explicat profesoara.

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Expoziția „Studii din atelier” este prima pentru doi dintre elevi FOTO: Alina Mitran

Letiția și Radu au început studiul artelor plastice cu doar doi ani în urmă, însă își doresc să facă studii în această specialitate și la facultate.

Pentru un adolescent care în școală a studiat foarte puțin desenul, munca este cu mult mai grea, spune profesoara.

lucrari_pictura_expuse_foto_alina_mitran
Expoziția „Studii din atelier” este prima pentru doi dintre elevi FOTO: Alina Mitran

„Eu jurizez un concurs internațional la Golești, urmează să aduc și o expoziție de acolo, pentru că sunt lucrări din toată lumea, iar în China, de exemplu, au șapte ore de desen și se cunoaște diferența asta. Este foarte important să ai ore de desen, pentru că în ora de desen de fapt înglobezi cam tot: chimie, fizică, istoria civilizațiilor, geografie, biologie, anatomie, deci orele de educație, în funcție de pregătirea profesorului și de profesionalismul lui, pot să ajute elevul să înțeleagă mai ușor celelalte materii”, a subliniat profesoara.

pictura_elevi_baschet_foto_alina_mitran
Expoziția „Studii din atelier” este prima pentru doi dintre elevi FOTO: Alina Mitran

Singura șansă pentru copiii care nu pot studia desenul la școală și își doresc să urmeze o facultate de profil este pregătirea în particular, a precizat Adrian Vâlcea.

Sunt secrete, sunt ore de studiu, sunt ore de încercări, poate sunt și eșecuri între timp, pentru că face parte din progres”, a mai punctat Vâlcea.

„Mi-ar plăcea să dau mai departe la copii ce am primit și eu”

Cristina spune că s-a decis foarte devreme că vrea să studieze Arte Plastice și le mulțumește părinților că au susținut-o necondiționat. „Vreau să urmez Facultatea de Arte de la București, mai apoi poate un atelier mi-ar plăcea mult. Și mi-ar plăcea să dau mai departe la copii ce am primit. De când mă știu desenez, pictez. Profilul de Arte m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt. Am avut noroc de niște părinți foarte susținători și sunt bucuroasă”, a spus Cristiana Popescu. Alegerea pe care a făcut-o spune că i-a adus libertate. „Dacă eram la alt profil nu mă simțeam eu, nu simțeam libertatea de a crea și mă bucur că am ajuns aici”, a mai spus Cristiana, care are peste 20 de diplome de la divese competiții de profil și deja a vândut primele sale lucrări.

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doua_lucrari_creion_craniu_și_portret_foto_alina_mitran
Expoziția „Studii din atelier” este prima pentru doi dintre elevi FOTO: Alina Mitran

Radu Ștefan spune că și-a dat seama încă din gimnaziu că vrea să facă o carieră în Arte Plastice. Studiază din plăcere, așa că nu i se pare foarte solicitant. „E și puțin greu în anumite zile, pentru că am programul de la școală și după, imediat după, atelierul, dar îmi găsesc energie să termin lucrurile”, a spus Radu. Ar vrea să și lucreze în timpul facultății, să se specializeze în grafică. Spune că se teme, oarecum, de expansiunea AI, însă îl liniștește faptul că tinerii, în special, „apreciază arta făcută de oameni și nu copiile făcute de calculator”.

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Letiția Velcea a încercat să combine dintotdeauna partea reală cu cea artistică. A studiat și pianul, a și dansat. „Am zis că vreau să le fac pe amândouă, nu am putut să aleg între ele”, spune tânăra. La școală, din clasa a XI-a nu mai studiază deloc Artele Vizuale. Și-ar fi dorit să aibă posibilitatea să aleagă cel puțin o disciplină opțională, însă își înțelege colegii care au avut altă opțiune, pentru că au venit să se pregătească pentru partea de real.

După liceu s-a gândit să facă o primă facultate cu profil real și va continua cu Arte, fie ia în calcul să le combine, iar pentru asta ar alege să UI/UX Designer.

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