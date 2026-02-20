Familia unei fetiţe moarte la Pediatrie, unde a ajuns cu o banală laringită, ar putea primi daune record după 12 ani de la tragedie

La mai bine de un deceniu de la moartea unei fetițe de 4 ani în secția de Pediatrie a Spitalului din Huși, instanța ar putea obliga Primăria și unitatea medicală la plata unor despăgubiri morale de 160.000 de euro. Deși civil s-au stabilit răspunderi, în plan penal nu a fost găsit niciun vinovat.

Tragedia a avut loc în noaptea de 3 spre 4 octombrie 2014, când Alexandra Bedregeanu, din comuna Bunești-Averești, în vârstă de 4 ani, a fost adusă la secția de Pediatrie a Spitalul „Dimitrie Castroian” Huși cu o laringită, afecțiune care, potrivit familiei, nu era una letală.

Părinţii au povestit cum copila a intrat pe propriile picioare în unitatea medicală, ţinută de mână de bunica sa, însă după aproximativ o oră a fost declarată moartă. Ei acuză medicul pediatru că ar fi efectuat greşit o manevră medicală extrem de riscantă, care ar fi trebuit realizată numai de un medic urgentist, ceea ce a dus la decesul copilului.

Primăria municipiului Huși și Spitalul „Dimitrie Castroian” din Huși așteaptă acum verdictul final al instanței într-un proces care durează de ani de zile. Tribunalul Vaslui urmează să se pronunțe pe 4 martie 2026 în apelul formulat în dosarul civil deschis de familie, după ce pe fond au fost acordate daune morale în valoare totală de 240.000 de euro, potrivit vremeanouă.

În primă instanță, Spitalul Huși, Primăria Huși și medicul pediatru Floreta Bianu au fost obligați în solidar la plata despăgubirilor către mama, tatăl, bunica și alte rude ale copilei. Din totalul sumei, 160.000 de euro ar urma să fie suportați de Primăria și de Spital Huşi, adică din bugetele publice, bani proveniți din taxele și impozitele locale și din contribuțiile la sistemul de sănătate.

Verdict așteptat după mai multe amânări şi niciun vinovat

Procesul aflat de ani buni pe rolul Tribunalul Vaslui vizează o acțiune civilă, prin care familia a solicitat despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit. Instanța a amânat de trei ori pronunțarea, stabilind ca termen final data de 4 martie 2026.

Deși după moartea copilei de doar patru ani a fost deschisă o anchetă penală, care a durat aproximativ patru ani, aceasta s-a încheiat fără stabilirea vreunei răspunderi în baza Codului penal. Adică, autoritățile au concluzionat că nu există vinovați sub aspect penal, în ciuda decesului copilului.

În aceste condiții, familia a decis să deschidă, la 27 martie 2018, o acțiune în instanță pe cale civilă, solicitând din nou tragerea la răspundere a celor considerați responsabili pentru moartea fetiței, măcar din punct de vedere financiar, dacă penal nu a răspuns nimeni.

Procesul s-a dovedit unul dificil și de lungă durată, dar, în cele din urmă, judecătorii au apreciat că prejudiciul moral suferit de familie impune acordarea unor compensații financiare. Numai că Primăria Huşi şi Spitalul şi medicul au făcut recurs, urmând ca în martie să fie dat cerdictul final.