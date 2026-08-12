 100 de profesori de liceu vor fi pregătiți să folosească inteligența artificială la clasă. Printre formatori, un expert de la Harvard | adevarul.ro
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100 de profesori de liceu vor fi pregătiți să folosească inteligența artificială la clasă. Printre formatori, un expert de la Harvard

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O sută de profesori de liceu din România vor participa, în perioada iulie-octombrie 2026, la un program de formare privind folosirea inteligenței artificiale în educație. Printre formatorii confirmați se află Bill Wisser, director executiv al Teaching and Learning Lab din cadrul Harvard Graduate School of Education. Programul acordă prioritate profesorilor din mediul rural și din orașele mici, iar participanții vor trebui să transmită mai departe ceea ce învață în propriile școli.

O profesoară merge printre băncile unei clase de liceu
100 de profesori de liceu vor fi pregătiți să folosească inteligența artificială. Foto arhivă

Bill Wisser, Executive Director al Teaching and Learning Lab din cadrul Harvard Graduate School of Education, este unul dintre formatorii confirmați în cadrul programului.

Conținutul educațional este coordonat de Miruna Constantin, director de cercetare al Centrului AGORA și cofondatoare a Vreau Să Studiez în America, absolventă a unui program de master în educație globală al Harvard Graduate School of Education.

Programul este organizat de Centrul AGORA pentru Democrație împreună cu Vreau Să Studiez în America.

Cei 100 de profesori selectați vor participa la mai multe ateliere online și la o conferință de o zi la București.

Formarea este concentrată pe folosirea inteligenței artificiale în activitatea didactică, inclusiv pentru proiectarea lecțiilor, evaluarea elevilor și activitățile de zi cu zi de la clasă.

Programul este prezentat ca unul dedicat utilizării responsabile a instrumentelor AI, nu doar familiarizării profesorilor cu diferite aplicații.

Prioritate pentru profesorii din rural și orașele mici

Programul se adresează profesorilor de liceu din întreaga țară, însă organizatorii acordă prioritate celor din mediul rural și din orașele mici.

Etapa pilot se desfășoară în perioada iulie-octombrie 2026, iar participarea este gratuită.

Programul este finanțat printr-un grant FLEX Alumni Community, oferit de Departamentul de Stat al SUA prin intermediul American Councils for International Education.

Fiecare profesor trebuie să ducă formarea în propria școală

Una dintre componentele programului este multiplicarea formării.

Fiecare dintre cei 100 de profesori participanți își asumă să susțină cel puțin o sesiune de formare în propria școală. Astfel, programul urmărește ca informațiile și metodele discutate în cadrul atelierelor să ajungă și la alți profesori, nu doar la cei selectați inițial.

Organizatorii spun că obiectivul este formarea unei rețele de profesori care să poată sprijini colegii și elevii în folosirea responsabilă a inteligenței artificiale.

Program pornit din experiența FLEX

Programul este inițiat și coordonat de Antonia Călin, Manager de Parteneriate și Comunitate al Centrului AGORA și absolventă a programului FLEX.

Potrivit organizatorilor, experiența sa de un an în Statele Unite, prin FLEX, a stat la baza proiectului.

Etapa pilot este programată să se încheie în octombrie 2026, după formarea profesorilor și derularea etapei de aplicare și multiplicare în școli.

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