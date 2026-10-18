Aproape 1.600 de oameni stau încă la coadă, în ploaie, pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva, la trei zile după încheierea pelerinajului

Deși pelerinajul organizat la Catedrala Mitropolitană din Iași s-a încheiat încă de joi seară, aproximativ 1.600 de credincioși se aflau duminică la rând, în ploaie, pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Foto: FB Inspectoratul de Jandarmi Județean „Vasile Lupu" Iași

Pelerinii au continuat să sosească la catedrală pe parcursul întregii zile, în ciuda vremii nefavorabile, mulți dintre ei așteptând în ploaie în curtea lăcașului de cult.

Reprezentanții Jandarmeriei Iași au precizat, într-o postare pe Facebook că forțele de ordine rămân în zonă pentru a asigura desfășurarea în siguranță a fluxului de credincioși. În Fotografia distribuită odată cu mesajul se văd sute de oameni cu umbrele stând la rând.

„Chiar dacă pelerinajul oficial s-a încheiat, aproximativ 1.600 de pelerini sunt încă la rând pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Noi rămânem în mijlocul lor, pentru ca așteptarea să se desfășoare în siguranță și fără incidente. Îi rugăm pe cei aflați la rând să dea dovadă de răbdare, să respecte indicațiile colegilor noștri și să aibă grijă unii de ceilalți”, se arată în postarea Inspectoratului de Jandarmi Județean „Vasile Lupu" Iași.

Pelerinajul oficial s-a încheiat, dar oamenii stau încă la rând Foto: IJJ Iași

Amintim că ANM a emis o informare de vreme rea valabilă până marți noaptea, care vizează mai multe regiuni ale țării. Meteorologii au anunțat precipitații în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei și Transilvania, intensificări ale vântului în mai multe zone și ninsori la altitudini mari.

Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost reintrodusă în catedrală joi seară, după opt zile de pelerinaj, relatează News.ro.

Potrivit datelor oficiale, peste 220.000 de credincioși au trecut pe la raclă în perioada manifestărilor religioase. Pe parcursul pelerinajului, coloana de așteptare a ajuns să se întindă pe aproximativ șase kilometri, iar timpul maxim de așteptare a atins 18 ore.

Momentul central al evenimentului religios a fost Sfânta Liturghie oficiată miercuri de Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de zeci de preoți, în apropierea Catedralei Mitropolitane din Iași.