Dintr-un laborator al Colegiului Național „Radu Greceanu” din Slatina, două echipe de liceeni se pregătesc din nou să-și arunce roboții în competiție. Pentru un singur sezon First Tech Challenge, bugetul lor a ajuns la 43.200 de euro, fără a include toate contribuțiile individuale ale familiilor.

Un robot care trebuie să execute comenzi în câteva secunde, să se adapteze adversarilor și să obțină puncte într-o competiție internațională nu se construiește peste noapte. Nici nu apare pur și simplu într-un laborator, gata de concurs, după câteva ore de curs. În spatele lui sunt luni de muncă, zeci de decizii tehnice, încercări eșuate, soluții găsite în echipă și, nu în ultimul rând, bani. Uneori, foarte mulți bani.

La Colegiul Național „Radu Greceanu” din Slatina, elevii din echipele EngiNeerds și EngiNeerds Next Gen știu foarte bine acest lucru. Pentru ei, un sezon competițional în First Tech Challenge înseamnă să învețe să gestioneze un proiect complex, să-și găsească finanțare, să convingă companii să le devină parteneri și să demonstreze că investiția în educația lor poate produce performanță.

Iar cifrele prezentate în fața sponsorilor și partenerilor celor două echipe sunt grăitoare: 43.200 de euro, cheltuiți pentru activitatea competițională, materiale, promovare, evenimente și participarea la o competiție din Statele Unite. La această sumă se adaugă și contribuții individuale pentru deplasarea copiilor la competiții.

Un concurs în care nu este suficient să știi să construiești roboți

First Tech Challenge (FTC) este unul dintre cele mai cunoscute programe internaționale de robotică dedicate elevilor. În România, programul a fost adus în 2016 prin Fundația Nație Prin Educație, iar de atunci a devenit o adevărată rampă de lansare pentru tinerii pasionați de știință, tehnologie, inginerie și matematică.

La începutul fiecărui sezon (sezonul începe în septembrie), echipele primesc o nouă tematică și un set de reguli. Au de rezolvat provocări tehnice diferite, trebuie să proiecteze un robot adaptat cerințelor jocului și să găsească soluții care să le ofere un avantaj în competiție.

Roboticienii de la „Radu Greceanu” și-au prezentat rezultatele Foto: Alina Mitran

Meciurile se desfășoară în alianțe de câte două echipe. Asta înseamnă că elevii trebuie să învețe să-și controleze propriul robot, dar și să colaboreze cu alte echipe, uneori partenere într-un meci și adversare în următorul. Primele 30 de secunde sunt dedicate perioadei autonome, în care robotul execută singur comenzile programate, fără intervenția operatorilor. Urmează perioada în care este controlat de elevii aflați la marginea terenului.

Competiția are mai multe etape, de la întâlnirile locale și regionale până la faza națională și, pentru echipele care obțin calificarea, la cea mondială. Performanța nu este însă evaluată exclusiv prin rezultatul meciurilor. Există premii pentru proiectare, programare, inovație, implicarea în comunitate, promovarea valorilor STEM și capacitatea de a construi un model financiar sustenabil. Iar aici începe partea mai puțin vizibilă a roboticii.

Elevii învață să construiască și roboți și bugete

Cele două echipe de la Colegiul Național „Radu Greceanu” sunt coordonate în prezent de o profesoară de matematică, trei profesori de informatică, un profesor de fizică și doi absolvenți și funcționează cu o structură care seamănă cu cea a unei organizații profesionale.

Există un departament tehnic, împărțit în activități de proiectare 3D, mecanică și asamblare, respectiv programare. Robotul este mai întâi proiectat într-un program specializat, apoi componentele sunt realizate și asamblate, iar în final este programat pentru a putea îndeplini sarcinile impuse de competiție.

Există însă și un departament non-tehnic, cu responsabilități la fel de importante: marketing, buget și finanțe, social media și organizarea activităților. Elevii realizează materiale promoționale, gestionează prezența online, organizează evenimente, caută parteneri și pregătesc proiecte prin care să facă robotica mai cunoscută în comunitate. Trebuie să știe să vorbească în fața unor potențiali sponsori, să prezinte un buget, să explice de ce au nevoie de finanțare și ce rezultate pot obține cu sprijinul primit. Învață, prin urmare, programare, inginerie, comunicare, negociere și management financiar, toate în același proiect.

În FTC, au explicat elevii, sustenabilitatea unei echipe și felul în care aceasta reușește să transmită mai departe valorile STEM contează în evaluarea performanței. Premiile Connect, Reach și Sustain recompensează tocmai capacitatea echipelor de a se conecta la comunitate, de a promova educația STEM și de a-și construi un model de funcționare pe termen lung.

EngiNeerds Next Gen a obținut, la etapa regională, premiul Connect Award, o recunoaștere a eforturilor de a apropia comunitatea de robotică și de a atrage cât mai mulți tineri către acest domeniu.

Unde se duc banii unui sezon competițional

Dacă cineva își imaginează că robotica școlară este un hobby ieftin, cifrele prezentate de cele două echipe arată contrariul. Cea mai mare parte a bugetului este absorbită de participarea internațională. Transportul și cazarea în Statele Unite au costat 24.300 de euro, fără a include suplimentările individuale suportate pentru fiecare copil.

Construcția roboților a necesitat materiale în valoare de aproximativ 9.350 de euro. Sunt bani investiți în componentele și echipamentele fără de care proiectarea nu s-ar putea transforma într-un robot funcțional.

Alți 4.380 de euro au fost alocați identității vizuale și materialelor promoționale: tricouri, bannere, stickere, materiale de prezentare și alte elemente prin care echipele își construiesc imaginea și se fac cunoscute.

Roboticienii geniali din Târgoviște au plecat în SUA, la „Chicago Robotics Invitational”. Vor concura într-o companie selectă

Pentru organizarea evenimentelor și activităților au fost cheltuiți aproximativ 1.870 de euro, iar 3.300 de euro au fost necesari pentru elementele de joc și amenajarea terenului de competiție.

Totalul acestor categorii ajunge la peste 43.000 de euro, cheltuieli care arată cât de departe este robotica de imaginea unui simplu club școlar. Pentru a participa la competiții internaționale, elevii au nevoie de bugete care se apropie de cele ale unor proiecte educaționale consistente, iar pentru a le obține, trebuie să-i convingă pe sponsori, companii și instituții că pasiunea lor merită susținere.

Finanțarea vine în principal din sponsorizări, sprijinul părinților și susținerea partenerilor din comunitatea locală. În prezentarea lor, elevii și unul dintre coordonatori, prof. Diana Preda, au mulțumit atât sponsorilor din mediul privat, cât și Primăriei Slatina, Consiliului Județean Olt, conducerii colegiului și celorlalți parteneri care au făcut posibilă activitatea echipelor.

De la Slatina la Chicago și, speră ei, în vara viitoare, la Guangzhou

Pentru cele două echipe, participarea la competiții din afara României nu mai este o experiență izolată. De trei ani, EngiNeerds participă la competiția Chicago Robotics Invitational, care a devenit deja o tradiție pentru elevii din Slatina.

Până la experiența americană, în sezonul competițional 2025-2026 EngiNeerds s-a clasat pe locul al treilea în meciurile de calificare la regională, a devenit căpitan de alianță și a încheiat competiția pe locul al patrulea în clasamentul alianțelor. EngiNeerds a obținut Connect Award la aceeași etapă.

Spațiul în care îți construiesc și antrenează roboții a fost recent renovat Foto: Alina Mitran

EngiNeerds Next Gen a fost pe locul 2 în clasament înainte de calificări, după calificări s-a clasat pe 4 și la etapa regională a câștigat premiul Nație prin Educație.

La etapa națională, cele două echipe au fost împărțite în divizii separate, spre supărarea elevilor, pentru că nu au putut astfel să facă alianță.

La nivel național, EngiNeerds Next Gen a înregistrat locul al cincisprezecelea în clasamentul meciurilor de calificare și locul al doilea la OPR, un indicator care reflectă contribuția individuală a unei echipe la punctajul obținut în alianță.

În sezonul anterior, EngiNeerds obținuse la regională premiul întâi la Control Award, distincție care recompensează performanța programării și a perioadei autonome a robotului. În același an, cele două echipe au obținut premii și la competițiile off-season.

Performanțele le-au construit în timp, prin experiență acumulată, schimb de cunoștințe și colaborare. Elevii au povestit inclusiv despre sprijinul pe care membrii cu mai multă experiență l-au oferit colegilor noi, mai ales în proiectarea robotului. Absolvenții le sunt și astăzi alături colegilor noi, pentru că transmiterea cunoștințelor este esențială într-un domeniu în care generațiile se succed repede.

Rezultatele sportive nu sunt suficiente pentru a asigura participarea la următoarea competiție, iar asta este realitatea mai puțin confortabilă. EngiNeerds Next Gen nu a putut merge, au precizat elevii, la una dintre competițiile internaționale din cauza fondurilor insuficiente pentru transportul echipei și al robotului. „Nu am putut să mergem cu ambi roboți”, au precizat elevii.

Școala continuă și după ce sună clopoțelul

Cea mai importantă particularitate a acestor echipe este că activitatea lor nu se încheie odată cu programul școlar. Elevii se întorc în laborator după cursuri și în weekenduri, lucrează la proiectare, testează soluții, repară ceea ce nu funcționează și pregătesc următoarea competiție. „Ia să vedem și noi unde își petrece el nopțile”, a fost replica savuroasă rostită de unul dintre părinți invitați la seara de gală în care elevii le-au adus mulțumiri sponsorilor. Iar sala în care elevii își perfecționează roboții s-a umplut de curioși. este locul în care elevii învață din greșeli, își împart responsabilitățile și descoperă că un proiect reușit nu depinde doar de cel mai bun programator sau de cel mai talentat constructor, ci de cum funcționează echipa.

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Laboratoarele în care lucrează au trecut recent printr-un proces amplu de modernizare, iar elevii au avut ocazia să le prezinte sponsorilor și partenerilor spațiile renovate. Este infrastructura în care se construiesc, la propriu și la figurat, viitoarele generații de specialiști.

Își propun să stabilească un record mondial

Coordonatoarea Diana Preda și elevii au prezentat și planurile pentru noul sezon. EngiNeerds Next Gen își propune o participare internațională la Istanbul, în luna mai, în timp ce EngiNeerds vizează o competiție de anvergură în Guangzhou, China, o nouă destinație după trei ani consecutivi de experiență competițională în Statele Unite.

O parte dintre sponsorii care i-au susținut pe elevi în sezonul 2025-2026 s-au aflat în sală Foto: Alina Mitran

În plus, echipele vor să continue să investească în comunitate și să organizeze propriile competiții locale, în colaborare cu alte echipe din țară. În calendarul prezentat se regăsesc BlizzBuzz și Buzz Engineers, două evenimente prin care elevii își asumă și rolul de organizatori, nu doar pe cel de participanți.

Au și un proiect inedit pregătit pentru comunitate: un workshop de realizare simultană a unor felinare din hârtie, cu care își propun să stabilească un record mondial.