 Scandal la moaștele Sfintei Parascheva. Patru persoane au încercat să sară peste rând și au fost amendate | adevarul.ro
search
Marți, 13 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Scandal la moaștele Sfintei Parascheva. Patru persoane au încercat să sară peste rând și au fost amendate

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Mai multe persoane au făcut scandal, marți seară, la Catedrala Mitropolitană din Iași, după ce au încercat să ajungă mai repede la racla cu sfintele moaște, depășind rândul de așteptare, în condițiile în care peste 25.000 de persoane așteptau la rând. Jandarmii au intervenit pentru a calma situația și au aplicat patru sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 900 de lei.

Mai multe persoane au făcut scandal la Catedrala Mitropolitană din Iași.
Mai multe persoane au făcut scandal la Catedrala Mitropolitană din Iași. Foto: Doxologia

Grupul a părăsit culoarul destinat pelerinilor și a încercat să treacă în fața celorlalți credincioși. Forțele de ordine le-au cerut persoanelor să respecte ordinea și traseul stabilit, însă acestea au devenit recalcitrante și au început să facă scandal, stârnind nemulțumirea celor aflați la coadă.

Pentru a preveni escaladarea conflictului și pentru a proteja siguranța celorlalți pelerini, jandarmii au intervenit și au imobilizat persoanele care au refuzat să respecte regulile.

În urma incidentului, au fost aplicate patru amenzi pentru provocarea sau participarea la scandal, cuantumul total al sancțiunilor fiind de 900 de lei.

Jandarmeria le reamintește participanților la pelerinaj că trebuie să respecte indicațiile forțelor de ordine și regulile de acces, pentru ca evenimentul religios să se desfășoare în siguranță.

Peste 25.000 de oameni așteptau la rând

Incidentul a avut loc în condițiile în care mii de credincioși continuă să vină la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie. Marți seară, peste 25.000 de persoane așteptau la rând, iar timpul estimat de așteptare ajunsese la aproximativ 15 ore.

Conform datelor transmise de Jandarmerie, de la începutul pelerinajului, peste 166.000 de persoane trecuseră pe la racla cu sfintele moaște.

Cum afli live unde se află capătul rândului, pe Google Maps

Pelerinii care ajung la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria pot verifica online unde se află capătul cozii. Poziția este actualizată în timp real pe Google Maps, printr-un serviciu pus la dispoziție de Doxologia.ro și Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Informația este utilă mai ales în zilele aglomerate, când rândul se întinde pe mai mulți kilometri, iar timpul de așteptare poate ajunge la câteva ore.

Sfânta Parascheva, sărbătorită pe 14 octombrie

În fiecare an, la mijlocul lunii octombrie, Iașiul devine unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj pentru credincioșii ortodocși din România. Mii de oameni pornesc la drum pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ne place sau nu, asta e.” Traian Băsescu anunță că sunt doar două soluții pentru ieșirea din criza politică
digi24.ro
image
Cele două soluții găsite de Traian Băsescu pentru rezolvarea crizei politice: „Ne place sau nu, asta e!”
stirileprotv.ro
image
Surse Cotroceni: Nicușor Dan ar putea dizolva Parlamentul vineri dacă partidele nu ajung până joi la un acord pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu
gandul.ro
image
Panică în partide după amenințarea pe surse cu anticipatele a lui Nicușor Dan
mediafax.ro
image
Csikszereda duce scandalul la TAS! Amendată pentru steagurile secuiești și scandările „Ria, Ria, Hungaria”, clubul se războiește cu FRF și LPF
fanatik.ro
image
Ministrul Sănătății avertizează: Fără rectificare bugetară în Sănătate, sistemul medical intră în blocaj în 2-3 săptămâni
libertatea.ro
image
Parlamentul ar putea fi dizolvat vineri. Ce le-a transmis Nicușor Dan șefilor de partide
digi24.ro
image
Diagnosticul primit de Lewis Hamilton, după investigația medicală
gsp.ro
image
A izbucnit scandalul: trei rusoaice n-au fost lăsate să intre în țară! Moscova a ”explodat”: ”Ordin de sus, de la UE”
digisport.ro
image
Adolescentă de 16 ani, filmată în timp ce era agresată sexual de un robot. Doi tineri din Germania au fost reținuți
click.ro
image
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
antena3.ro
image
Centrala de 1.700 MW de la Mintia a irakienilor, gata în trei ani, centrala Iernut de 430 MW a Romgaz, încă în şantier după zece ani
zf.ro
image
Reacția unei turiste din Norvegia, în pelerinaj la Iași: "Mă fascinează că oamenii stau la coadă ore în șir"
observatornews.ro
image
Fiul lui Nicolae Guță, condamnat cu executare! A leșinat la volanul BMW-ului după 2 fumuri dintr-o țigară 'dubioasă'. Judecătorii nu l-au mai iertat!
cancan.ro
image
Begoniile pot rezista iarna dacă faci acest lucru în octombrie. Cum să păstrezi tuberculii pentru înflorire?
newsweek.ro
image
Guvernul Ungariei a „tăiat” două milioane de euro care veneau în România și au apărut deja problemele: „E cel mai greu”
prosport.ro
image
Ce sunt gropile misterioase apărute pe Calea Crângași. Răspunsul lui Ciprian Ciucu a stârnit reacții: „Și eu credeam la fel”
playtech.ro
image
„Poate să ia Rapid titlul?”. Ce răspuns a dat Șumudică și cum a analizat lupta la play-off
fanatik.ro
image
Jocul lui Grindeanu cu PNL: „Este culmea parodiei, schizofrenie politică. O insultă la inteligența românului care are preocupări legate de stabilitatea țării”
ziare.com
image
Ce spune regulamentul în cazul lui Laurențiu Reghecampf: ”Persoana va fi exclusă din activitatea fotbalistică”
digisport.ro
image
Momente grele pentru Mara Bănică. Cu ce probleme de sănătate se confruntă prezentatoarea TV. „Îmi plesnește capul”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
E cutremur! Nicuşor Dan tocmai a dat NUCLEARA, se resetează tot
romaniatv.net
image
Avertismentul lui Traian Băsescu privind Guvernul: Mă tem că au mai rămas doar două soluţii pentru a avea guvern cu o oarecare stabilitate
mediaflux.ro
image
Gabi Tamaș a numit „cel mai mare șprițar” cu care a fost coleg: „Vodcă, coniac, whisky. Ne-am făcut pilaf!”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Anisia a născut! Prima fotografie emoționantă cu bebelușul, chiar din maternitate. Ce sex are copilul
actualitate.net
image
Anisia Gafton a devenit mamă! Primele declarații emoționante după naștere: „Cel mai frumos sentiment din lume!”
click.ro
image
Fiul lui Nicolae Guță, închisoare cu executare după problemele cu drogurile. „Inculpatul nu prezintă garanții”
click.ro
image
Harry și Meghan întorc din nou spatele Familiei Regale? Decizia luată de cei doi înainte de sărbători
click.ro
Ninon de Lenclos profimedia 0986681013 jpg
„Dacă îmi cereți abstinență sexuală, mă spânzur!” „Regina curtezanelor” a sfidat morala și a transformat seducția într-o artă
okmagazine.ro
2 maha vajiralongkorn regele thailandei 1 jpg jpeg
Haremul secret din Alpi al Regelui Thailandei: 20 de sclave sexuale, un hotel de lux și un scandal care a revoltat un regat
okmagazine.ro
Petroglifa reprezentând un posibil conducător kushit
Ce reprezintă o petroglifă de dimensiuni impresionante, descoperită de arheologi în Sudan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Anca Serea, amenințată în fața fiicei sale! Vedeta a mers la Poliție: „A spus că știe unde stau”
image
Anisia Gafton a devenit mamă! Primele declarații emoționante după naștere: „Cel mai frumos sentiment din lume!”

OK! Magazine

image
Haremul secret din Alpi al Regelui Thailandei: 20 de sclave sexuale, un hotel de lux și un scandal care a revoltat un regat