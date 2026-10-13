Scandal la moaștele Sfintei Parascheva. Patru persoane au încercat să sară peste rând și au fost amendate

Mai multe persoane au făcut scandal, marți seară, la Catedrala Mitropolitană din Iași, după ce au încercat să ajungă mai repede la racla cu sfintele moaște, depășind rândul de așteptare, în condițiile în care peste 25.000 de persoane așteptau la rând. Jandarmii au intervenit pentru a calma situația și au aplicat patru sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 900 de lei.

Mai multe persoane au făcut scandal la Catedrala Mitropolitană din Iași. Foto: Doxologia

Grupul a părăsit culoarul destinat pelerinilor și a încercat să treacă în fața celorlalți credincioși. Forțele de ordine le-au cerut persoanelor să respecte ordinea și traseul stabilit, însă acestea au devenit recalcitrante și au început să facă scandal, stârnind nemulțumirea celor aflați la coadă.

Pentru a preveni escaladarea conflictului și pentru a proteja siguranța celorlalți pelerini, jandarmii au intervenit și au imobilizat persoanele care au refuzat să respecte regulile.

În urma incidentului, au fost aplicate patru amenzi pentru provocarea sau participarea la scandal, cuantumul total al sancțiunilor fiind de 900 de lei.

Jandarmeria le reamintește participanților la pelerinaj că trebuie să respecte indicațiile forțelor de ordine și regulile de acces, pentru ca evenimentul religios să se desfășoare în siguranță.

Peste 25.000 de oameni așteptau la rând

Incidentul a avut loc în condițiile în care mii de credincioși continuă să vină la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie. Marți seară, peste 25.000 de persoane așteptau la rând, iar timpul estimat de așteptare ajunsese la aproximativ 15 ore.

Conform datelor transmise de Jandarmerie, de la începutul pelerinajului, peste 166.000 de persoane trecuseră pe la racla cu sfintele moaște.

Cum afli live unde se află capătul rândului, pe Google Maps

Pelerinii care ajung la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria pot verifica online unde se află capătul cozii. Poziția este actualizată în timp real pe Google Maps, printr-un serviciu pus la dispoziție de Doxologia.ro și Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Informația este utilă mai ales în zilele aglomerate, când rândul se întinde pe mai mulți kilometri, iar timpul de așteptare poate ajunge la câteva ore.

Sfânta Parascheva, sărbătorită pe 14 octombrie

În fiecare an, la mijlocul lunii octombrie, Iașiul devine unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj pentru credincioșii ortodocși din România. Mii de oameni pornesc la drum pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei.