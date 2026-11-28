În spatele porților unor ferme de animale din Prahova și Brașov, anchetatorii au descoperit mai multe victime ale muncii forțate, printre care persoane cu handicap grav și copii, cel mai mic în vârstă de numai 12 ani.

Foto: DIICOT

„Recrutate” cu promisiunea unui loc de muncă legal, victimele au ajuns să muncească până la epuizare, indiferent de vreme, și să trăiască în condiţii inumane. Trei dintre „stăpânii de sclavi” au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Perchezițiile făcute vineri, 27 noiembrie, de autorităţi la fermele vizate au scos la iveală condițiile în care erau ținute victimele: spații insalubre, fără dotări elementare și fără cele necesare pentru traiul de zi cu zi. Într-unul dintre cazuri, oamenii erau obligați să înnopteze într-o baracă improvizată sau în caroseria unei mașini, ambele amplasate pe un câmp din apropierea fermei. Nu aveau apă curentă, toaletă și niciun fel de confort minim.

Foto: DIICOT

Potrivit procurorilor DIICOT, primul caz îl vizează pe un bărbat de 53 de ani, care, pe parcursul anului 2026, a recrutat patru persoane, dintre care una cu handicap grav, promițându-le angajarea în condiții legale. Le-a dus la ferma sa de animale din Prahova, unde le-a pus să muncească la paza bovinelor pe câmp, la mulsul animalelor și la alte activități din fermă. Munca era grea și trebuia făcută indiferent de condițiile meteorologice, fără ca oamenii să fie remunerați corespunzător sau să primească un loc decent în care să stea.

1/4 sclavie moderna 05 DIICOT jpeg Foto: DIICOT

Din iunie 2026, același inculpat a adus la fermă încă două victime, minore, cu sprijinul altor doi inculpați. Și acestea au fost obligate să presteze aceleași munci.

Trei minori, mutați de la o fermă din Prahova la una din Brașov

Un al doilea caz de sclavie modernă a început în iulie 2026, când un alt bărbat de 53 de ani a recrutat trei minori, în vârstă de 12, 13 și 16 ani. Alți doi inculpați au înlesnit preluarea lor, fiind de acord ca minorii să fie luați și duși la ferma acestuia din Prahova. Acolo, copiii au fost adăpostiți în scopul exploatării prin muncă forțată.

În septembrie, cei trei au fost transferați la ferma unui bărbat de 59 de ani, din județul Brașov, care i-a preluat și i-a pus să păzească oile și să desfășoare diferite lucrări agricole.

În toate aceste situații, spun procurorii, inculpații au exercitat constrângeri morale asupra victimelor, atât asupra celor majore, cât și asupra minorilor. La ferme, oamenii nu aveau parte nici de condiții corespunzătoare de muncă, nici de strictul necesar pentru a-și satisface nevoile personale: hrană adecvată, apă curentă și articole de igienă.

Trei inculpați, arestați preventiv

Pe 27 noiembrie, după percheziţii şi audieri, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Ploiești au dispus reținerea a trei inculpați, iar față de alți patru au luat măsura controlului judiciar. Toți sunt cercetați pentru trafic de persoane și trafic de minori. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Prahova a dispus arestarea preventivă a celor trei pentru o perioadă de 30 de zile.