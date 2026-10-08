 Pelerinajul la Sfânta Parascheva a început la Iași. Mii de oameni la moaștele sfintei. Ce este nou în 2026 | adevarul.ro
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Video Pelerinajul la Sfânta Parascheva a început la Iași. Mii de oameni la moaștele sfintei. Ce este nou în 2026

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Pelerinajul de la Iași dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva a început joi, 8 octombrie, iar încă din primele ore mii de credincioși s-au adunat în zona Catedralei Mitropolitane. Anul acesta, începutul pelerinajului a venit cu o schimbare importantă: slujba a fost oficiată în aer liber, în fața catedralei.

A început pelerinajul la Sfânta Parascheva.
A început pelerinajul la Sfânta Parascheva. Foto: Facebook

În mod tradițional, slujba de deschidere avea loc în interiorul Catedralei Mitropolitane, după care racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva era scoasă în procesiune și așezată în baldachinul pregătit în curtea lăcașului de cult.

Joi dimineață, preoții au scos racla din Catedrală și au așezat-o în baldachin, unde pelerinii au început să se închine. Cei care au ajuns printre primii la raclă au vorbit despre emoția și bucuria momentului.

Numărul credincioșilor este așteptat să crească în următoarele zile, pe măsură ce se apropie data de 14 octombrie, când Sfânta Cuvioasă Parascheva este prăznuită în calendarul ortodox. La Iași sunt așteptați pelerini din mai multe regiuni ale țării, transformând din nou orașul într-unul dintre cele mai importante centre de pelerinaj din România.

Sfânta Parascheva, numită în tradiția populară și „Sfânta Vineri”, a trăit în prima jumătate a secolului al XI-lea. S-a născut în Epivata, localitate situată pe țărmul Mării Marmara, în apropierea Constantinopolului, actualul Istanbul.

Potrivit tradiției bisericești, încă din copilărie a ales o viață dedicată credinței, rugăciunii și ajutorării celor aflați în nevoie. A părăsit casa părintească și a viețuit în mai multe mănăstiri, unde s-a remarcat prin smerenie, blândețe și evlavie.

A murit de tânără, iar memoria sa a rămas legată de numeroase relatări despre minuni și vindecări. Credincioșii care i se roagă îi atribuie ajutorul primit în situații dificile și în momente de boală sau necaz.

Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au ajuns în Țările Române în secolul al XVII-lea. Din anul 1641, acestea sunt păstrate la Catedrala Mitropolitană din Iași.

De-a lungul istoriei, moaștele au fost mutate temporar în mai multe împrejurări, în special în perioade marcate de războaie. În cele din urmă, au revenit la Iași, unde sunt cinstite în fiecare an de sute de mii de credincioși.

Pelerinajul de la Iași se desfășoară în fiecare toamnă în jurul zilei de 14 octombrie, iar în această perioadă orașul primește credincioși veniți din întreaga țară pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

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