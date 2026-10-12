Peste 15.000 de pelerini stau în ploaie la Iași, la moaștele Sfintei Parascheva. Coadă de aproape 4 kilometri

Mii de credincioși continuă să vină la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva, în ciuda ploii și a temperaturilor scăzute. Luni, în a cincea zi a pelerinajului, peste 15.000 de oameni așteptau la rând, care se întindea pe aproape patru kilometri.

Peste 15.000 de pelerini stau în ploaie la Iași. Foto: Doxologia/Oana Nechifor

După zilele însorite de la sfârșitul săptămânii, vremea s-a schimbat, iar ploaia și vântul au îngreunat așteptarea. Temperaturile nu au depășit 14 grade Celsius, însă credincioșii au rămas la coadă ore întregi pentru a ajunge la racla din curtea Catedralei Mitropolitane.

Voluntarii le oferă oamenilor ceai cald și pături, în timp ce echipele medicale aflate la punctele de prim ajutor sunt pregătite să intervină în cazul celor care se simt rău.

Unii dintre pelerini spun că efortul merită, indiferent de vreme sau de problemele de sănătate.

„Simt puterea sfintei”, a mărturisit un bărbat pentru știrileprotv.ro .

O femeie a povestit că a așteptat aproximativ patru ore, protejându-se de ploaie cu un sac, dar nu regretă decizia de a veni la Iași.

„Stăm de la 10:30, 4 ore. Dar pentru sfântă merită, merită, merită. Nici foame, nici frig nu ne este”, a spus aceasta.

O altă pelerină, în vârstă de 73 de ani, venită din Buzău și operată de hernie de disc, a explicat că a făcut eforturi pentru a putea ajunge la raclă.

„De la 10, de când ne-am dat jos din autocar. Ce să fac, trebuia. Nu ne îmbolnăvim”, a declarat femeia.

Aproape 1.000 de persoane au avut nevoie de ajutor medical

Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei spun că pelerinajul este și o lecție de răbdare pentru cei care participă, în condiții dificile, la evenimentul religios.

„Vremea de afară ne arată că așa este și în viață, nu sunt doar zile senine, dar important e să ne regăsim de fiecare dată pe drumul care duce către bunul Dumnezeu și sfinții săi. Credincioșii ne predau această lecție de răbdare și statornicie mai ales acum”, a declarat Lucian Apopei, directorul de comunicare al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Pelerinajul a atras deja un număr mare de participanți. Duminică seară, aproximativ 30.000 de persoane au luat parte la procesiunea „Calea Sfinților”.

Potrivit datelor prezentate de organizatori, peste 130.000 de credincioși au trecut până acum prin fața raclei. În același timp, aproape 1.000 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în zilele de pelerinaj, iar 40 au fost transportate la spital.