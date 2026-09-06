Lacul format în mijlocul unui sat din Hunedoara, după inundarea unei foste cariere miniere, a ajuns la adâncimi impresionante și a continuat să crească în ultimele două decenii. Dacă unii localnici au privit cu teamă ridicarea nivelului apei, autoritățile vor acum să transforme locul într-o atracție turistică.

Lacul din Teliuc a crescut continuu în ultimele două decenii. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Lacul din Teliucu Inferior (județul Hunedoara), aflat la cinci kilometri de municipiul Hunedoara, a început să se formeze în jurul anului 2005, când minele de fier ale localității au fost închise, iar pompele care scoteau zilnic apa din galerii au fost oprite. Izvoarele de mină au inundat cariera, iar treptat s-a format aici un tău, care a ajuns în prezent la adâncimi de peste 100 de metri și la o suprafață de peste zece hectare.

Între timp, apele au înghițit fostele galerii ale minei de fier, instalațiile abandonate ale acesteia, treptele carierei și o parte din pădurile și pășunile de pe marginea sa. Inițial, lacul a fost un loc atractiv pentru pescari, însă, cu timpul, creșterea nivelului apei a făcut ca multe dintre locurile de pescuit de pe maluri să ajungă sub ape, iar conturul lacului să capete forma unui cazan. În mai multe locuri s-au produs alunecări de teren, care au sporit riscurile din zonă.

Primăria Teliucu Inferior anunță o investiție de aproximativ două milioane de euro pentru amenajarea lacului, iar recent a încheiat un protocol de colaborare cu un club sportiv din Hunedoara, care stabilește condițiile în care va putea fi practicat pescuitul aici.

„Amenajarea lacului și a împrejurimilor acestuia ca zonă de agrement va fi o investiție de circa două milioane de euro, care va fi acoperită în cea mai mare parte din fonduri europene”, spune primarul Daniel Pupeză.

Potrivit acestuia, lucrările ar urma să înceapă în lunile următoare, după finalizarea licitației pentru desemnarea firmei care se va ocupa de amenajarea Lacului Teliuc.

„Nivelul apei lacului s-a stabilizat și nu a mai crescut față de anii trecuți. Chiar a scăzut, la ultimele măsurători, cu 15–20 de centimetri, în funcție de nivelul pânzei freatice”, a adăugat primarul.

Lacul care a crescut continuu, rămas în urma minelor de fier

Minele de fier de la Teliuc, închise la mijlocul anilor 2000, au lăsat în urmă ruine, halde de steril și iazuri de decantare. Fosta carieră, deschisă la începutul anilor ’50 pentru exploatarea zăcămintelor de fier, ocupă circa 20 de hectare și are o adâncime de aproape 200 de metri.

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După închiderea exploatării, perimetrul minier aflat în administrarea Minvest a fost inclus în proiecte de ecologizare. Planurile prevedeau stabilizarea și împrejmuirea malurilor fostei cariere, astfel încât, ulterior, lacul format aici să poată fi valorificat ca zonă de agrement.

Ideea transformării lacului într-un loc de agrement a apărut încă de la sfârșitul anilor 2000. Într-un proiect prezentat în teza de doctorat a Martei Máté, realizată la Facultatea de Geografie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, era propusă amenajarea unui complex turistic în fosta carieră minieră.

„Zona de agrement se desfăşoară pe latura estică şi sud-estică, unde se pot amplasa pontoane pentru pescuit şi un debarcader de unde se pot închiria ambarcaţiuni. Reconversia turistică a arealului aparţinând câmpului minier Teliuc oferă o şansă de ocupare a forţei de muncă pentru populaţia din zonă”, arăta autoarea lucrării.

Aceasta arăta că serviciile turistice și activitățile conexe, de la transport și alimentație publică până la informarea turistică, ar putea genera venituri pentru comunitatea locală.

La mai puțin de cinci kilometri se află Lacul Cinciș

Lacul Teliuc se află la numai câțiva kilometri de un alt lac artificial spectaculos al Hunedoarei, Lacul Cinciș, amenajat la începutul anilor ’60 pe valea Cernei, la marginea satului Teliucu Inferior.

1/13 Lacul Teliuc Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) jpg Foto: Picasa

Barajul Cinciș a fost construit în numai 14 luni, între 1962 și 1963, și a fost inaugurat în 1964. Structura din beton, în formă de arc, are 221 de metri lungime și 48 de metri înălțime. În spatele ei s-a format o acumulare întinsă pe mai mult de 250 de hectare, cu o capacitate de aproape 30 de milioane de metri cubi de apă.

Aproape 1.000 de oameni din Cinciș, Cerna și cătunele din împrejurimi au fost nevoiți să își părăsească gospodăriile și să se mute pe dealul Iuba, unde a fost ridicat noul sat Cinciș-Cerna.

Apele acumulării au acoperit vetrele vechilor așezări Cinciș, Valea Ploștii, Baia lui Crai, Moara Ungurului și Ciuleni. Peste o sută de case, dar și biserici, școli și cimitire din vechile sate au fost afectate de amenajarea hidrografică, cele mai multe dintre construcții fiind demolate înainte de inundarea văii. Unele ruine au rămas însă pe maluri sau sub ape și au redevenit vizibile în perioadele secetoase.

În anii ’60 și ’70 au fost construite Motelul Cinciș, complexul turistic Casa Albă și două zone de camping, iar până în anii ’90 lacul s-a numărat printre cele mai populare destinații de agrement din vestul țării. Pentru mulți hunedoreni, lacul a rămas cunoscut drept „litoralul Hunedoarei”.

După 1990, pe malurile accesibile rutier au fost construite numeroase case de vacanță, vile și pensiuni, în timp ce malul opus a rămas acoperit de pădure.