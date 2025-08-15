Accident tragic pe DJ 507: un motociclist de 17 ani a murit după o coliziune cu un autoturism

Un accident grav a avut loc vineri pe DJ 507, în apropierea localității Gostinu, unde un motociclist de 17 ani și-a pierdut viața în urma unei coliziuni cu un autoturism.

Un accident rutier a avut loc vineri după-amiază pe DJ 507, în apropierea localității Gostinu, județul Giurgiu. Un tânăr motociclist, în vârstă de 17 ani, și-a pierdut viața după ce a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 22 de ani. Șoferul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit polițiștilor, motociclistul nu ar fi adaptat viteza într-o curbă și a lovit frontal autoturismul care circula regulamentar. „Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”, au precizat reprezentanții IPJ Giurgiu, potrivit Agerpres.

Intervenția echipajelor de urgență

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere, două ambulanțe SAJ și echipaje de poliție. În sprijin a fost solicitat și elicopterul SMURD.

„Motociclistul, în vârstă de 17 ani, a fost găsit în stop cardio-respirator, fiind începute imediat manevrele de resuscitare. Din nefericire, eforturile personalului medical nu au avut rezultat, fiind declarat decesul acestuia”, a transmis ISU Giurgiu.

Șoferul autoturismului a fost preluat de ambulanță și dus la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu.

Cercetări pentru stabilirea cauzelor

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor la locul accidentului, iar cazul a rămas în atenția polițiștilor, care urmează să stabilească împrejurările exacte ale tragediei.