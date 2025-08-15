search
Vineri, 15 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Accident tragic pe DJ 507: un motociclist de 17 ani a murit după o coliziune cu un autoturism

0
0
Publicat:

Un accident grav a avut loc vineri pe DJ 507, în apropierea localității Gostinu, unde un motociclist de 17 ani și-a pierdut viața în urma unei coliziuni cu un autoturism. 

Un motociclist a murit în urma unei coliziuni cu un autoturism pe DJ 507 FOTO: ISU Giurgiu
Un motociclist a murit în urma unei coliziuni cu un autoturism pe DJ 507 FOTO: ISU Giurgiu

Un accident rutier a avut loc vineri după-amiază pe DJ 507, în apropierea localității Gostinu, județul Giurgiu. Un tânăr motociclist, în vârstă de 17 ani, și-a pierdut viața după ce a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 22 de ani. Șoferul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit polițiștilor, motociclistul nu ar fi adaptat viteza într-o curbă și a lovit frontal autoturismul care circula regulamentar. „Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”, au precizat reprezentanții IPJ Giurgiu, potrivit Agerpres.

Intervenția echipajelor de urgență

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere, două ambulanțe SAJ și echipaje de poliție. În sprijin a fost solicitat și elicopterul SMURD.

„Motociclistul, în vârstă de 17 ani, a fost găsit în stop cardio-respirator, fiind începute imediat manevrele de resuscitare. Din nefericire, eforturile personalului medical nu au avut rezultat, fiind declarat decesul acestuia”, a transmis ISU Giurgiu.

Șoferul autoturismului a fost preluat de ambulanță și dus la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu.

Cercetări pentru stabilirea cauzelor 

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor la locul accidentului, iar cazul a rămas în atenția polițiștilor, care urmează să stabilească împrejurările exacte ale tragediei.

Giurgiu

Top articole

Partenerii noștri

image
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
digi24.ro
image
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus, așteptat cu covorul roșu, iar președintele SUA îl va întâmpina (presă)
stirileprotv.ro
image
Descoperire macabră într-un apartament din București. Decesul unei femei i-a pus pe gânduri pe anchetatori. Ce au găsit în casă
gandul.ro
image
Beznă peste partidul lui Nicușor Dan! USR, chemată în instanță pentru o factură restantă de energie
mediafax.ro
image
Bolojan, avertizat! Dialog halucinant între o primăriță care a atras 15 milioane € din fonduri europene și angajații de la minister. De ce n-au mai ajuns banii din PNRR
fanatik.ro
image
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă la Televiziunea Română, în Telejurnalul de la ora 20:00
libertatea.ro
image
„Om pentru om, armă pentru armă”. Culisele uriașei operațiuni de pregătire a întâlnirii dintre Putin și Trump în Alaska
digi24.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Decizia luată de Poliția Bacău, după "reglarea de conturi" care a făcut înconjurul României
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Hackerii ruși au preluat controlul asupra unui baraj din Europa și au dat drumul la apă
antena3.ro
image
Momentul în care o femeie ar fi fost agresată de polițiști acasă, după ce un vecin s-a plâns de muzica tare
observatornews.ro
image
BREAKING | Doliu în lumea artistică. Cântăreața a murit răpusă de o boală nemiloasă
cancan.ro
image
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
prosport.ro
image
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a sosit. Ce se întâmplă în aceste momente e...
playtech.ro
image
Ultimul meci pe Voyo? Bătălie mare pe drepturile TV la Aberdeen – FCSB din Europa League!
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Tatăl puștiului băgat în spital de un campion la box a reacționat, după scenele brutale de la Bacău
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
kanald.ro
image
Klaus Iohannis, somat de ANAF să achite aproape un milion de euro pentru casa pe care a pierdut-o în instanță
playtech.ro
image
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
EXCLUSIV La 85 de ani, bunica Ioana vinde flori și dovlecei la colț de stradă. „Când se vor termina, se duc și speranțele mele la un ban în plus pentru mâncare”
mediaflux.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor

OK! Magazine

image
Vestea decesului a căzut ca un trăsnet peste Jeff Bezos. Abia se însurase, nici nu se gândea la o așa nenorocire

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Poţi ghici numărul din imagine?