Video Doi oameni au murit și alți doi sunt răniți, după ce un autoturism s-a ciocnit cu o autospecială a Poliției de Frontieră, în Mehedinți

Un bărbat și o femeie au murit şi alte două persoane au fost rănite în seara de marți, 12 august, după ce un autoturism s-a ciocnit cu o autospecială a Poliției de Frontieră, pe DN 57, în judeţul Mehedinţi.

Accidentul a avut loc în localitatea Șvinița, notează Gazeta de Sud.

Cercetările efectuate de polițiști arată că un bărbat de 76 de ani, din Drobeta-Turnu Severin în timp ce conducea un autoturism pe DN 57, pe direcția Șvinița-Orșova, ar fi pierdut controlul asupra direcției și ar fi intrat în coliziune cu parapetul metalic de pe partea dreaptă a drumului.

În urma impactului, autoturismul a fost proiectat în parapetul de pe partea stângă a drumului, intrând în coliziune cu o autospecială a Poliției de Frontieră parcată în afara părții carosabile.

La locul accidentului, au intervenit echipaje din cadrul Secţiei de Pompieri Orşova şi Punctului de Lucru Dubova, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi două ambulanţe SMURD, un echipaj SAJ şi elicopterul SMURD.

Bărbatul și femeia aflați în autoturism au murit

Pompierii au descarcerat cele două victime, conducătorul auto de 76 de ani și o femeie de 66 de ani, pasager în autoturism, şi au început manevrele de resuscitare. Din nefericire, eforturilor nu au avut rezultat, cele două victime fiind declarate decedate.

Totodată, a rezultat vătămarea corporală a doi polițiști de frontieră aflați în timpul serviciului.

Șoferul autospecialei a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative.

