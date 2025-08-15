Foto Haos în trafic de Sfânta Maria. Se circulă greu spre litoral din cauza unui accident cu 5 autovehicule, autostrada A3 este blocată

Un accident rutier în care au fost implicate cinci autovehicule a avut loc vineri dimineață, 15 august, pe Autostrada A2 București-Constanța. De asemenea, centrul Infotrafic anunță că a avut loc un accident și pe Autostrada A3 București - Ploiești, soldat cu rănirea unei persoane.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 121, pe sensul de mers spre litoral, în zona localității Borcea, județul Călărași, a avut loc un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale în care au fost implicate cinci autovehicule. Traficul rutier este restricționat pe prima bandă, circulându-se îngreunat pe banda de urgență și banda nr. 2. Se estimează reluarea normală a circulației în 30 de minute”, transmite Infotrafic.

Traficul este intens pe sensul de deplasare spre Constanța și, de asemenea, aglomerație este semnalată și pe autostrada A0 Centura București, pe breteaua de urcare către A2 București-Constanța, fiind coloană în mișcare de la km. 57.

De aceea, INFOTRAFIC recomandă șoferilor:

- să nu depășească limitele legale de viteză stabilite pentru fiecare șosea;

- să evite depășirile periculoase și orice comportament agresiv în trafic;

- să se asigure constant, înainte de fiecare manevră și să semnalizeze din timp schimbarea benzii de circulație sau a direcției;

- să nu aibă preocupări la volan de natură a le distrage atenția de la condus;

- să adopte o conduită preventivă, păstrând o atitudine calmă și responsabilă pe toată durata deplasării;

- să nu urce la volan obosiți sau dacă au consumat alcool ori substanțe interzise!

Autostrada A3 București-Ploiești, blocată din cauza unui accident

Și traficul pe autostrada A3 București-Ploiești în această dimineață. Infotrafic precizează că a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule, soldat cu rănirea unei persoane, la kilometrul 14, pe sensul de mers spre Ploiești, în zona localității Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov.

Traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Ploiești și se estimează reluarea normală a circulației după ora 09:00.