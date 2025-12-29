Pârtiile din Poiana Brașov rămân închise din cauza vijeliei. Vântul a spulberat stratul de zăpadă artificială

Vijelia din ultimele zile a afectat pârtiile din Poiana Brașov, dar administratorii domeniului schiabil anunță reluarea producției de zăpadă artificială pentru refacerea stratului.

Vijelia care a afectat Poiana Brașov în ultimele zile a deteriorat în mod semnificativ pârtiile, care fuseseră parțial amenajate și acoperite în mare parte cu zăpadă artificială.

Luni, 29 decembrie, autorităţile locale au anunţat, print-o postare pe Facebook, faptul că în numeroase zone stratul de zăpadă a fost spulberat de rafalele puternice de vânt, ceea ce a făcut ca pârtiile să rămână închise.

Cu toate acestea, administratorii domeniului schiabil au precizat că vor relua producția de zăpadă artificială pentru a restabili stratul pe toate pârtiile, astfel încât sezonul de schi să poată fi deschis în condiții optime.

„Din păcate, deși ultimele zile temperaturile din masivul Postăvarul au fost coborâte, rafalele de vânt nu ne-au permis folosirea instalațiilor de producere a zăpezii artificiale decât în zonele mai ferite. Cea mai mare parte a zăpezii de pe domeniul schiabil este artificială, stratul de zăpadă naturală fiind de doar 5 cm. În anumite zone, din cauza vântului, acest strat a fost spulberat. Astfel, porțiuni din mai multe pârtii, cum ar fi intrarea pe pârtia Doamnei; platoul de deasupra Zidului Mare; Drumul Roșu, platoul de la lac și sub lac; îmbarcare Telescaun; Lupului, sub S-ul mic și deasupra S-ului mare – ieșirea spre Telescaun – au fost dezgolite de zăpada căzută”, au transmis, luni, 29 decembrie, reprezentanții Primăriei municipiului Brașov printr-un mesaj postat pe Facebook.

Potrivit acestora, în condițiile în care vântul nu mai suflă la fel de puternic ca în zilele precedente, producția de zăpadă artificială va fi reluată pe toate pârtiile din partea superioară a masivului Postăvaru, astfel încât stratul să fie refăcut și pârtiile să poată fi redeschise în siguranță.

„În funcție și de condițiile meteo, sperăm ca în câteva zile să deschidem sezonul, cel puțin pe pârtiile din partea superioară. Până atunci, încercăm ca de mâine (marți – n.r.), dacă prognoza se menține, să deschidem pârtia pentru începători Stadion. Se lucrează și la pregătirea pârtiei Bradul, care ar putea fi deschisă, de asemenea, în câteva zile”, au precizat reprezentanții primăriei.