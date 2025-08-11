Video Accident în lanț pe Autostrada Soarelui: șapte mașini au fost implicate. Traficul este blocat

Un accident grav s-a produs luni, 11 august, pe autostrada A2 București-Constanța, în care au fost implicate șapte autoturisme. Circulația rutieră este oprită pe ambele benzi ale sensului de mers.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe autostrada A 2 București-Constanța, la kilometrul 89, în zona localității Vâlcelele, județul Călărași, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 7 autovehicule. Din primele informații a rezultat rănirea a 2 persoane, care se află în evaluare medicală.

Circulația rutieră este oprită pe ambele benzi ale sensului de mers către Constanța, traficul fiind deviat la kilometrul 64, în dreptul localității Lehliu-Gară, județul Călărași.