Video O șoferiță a fost găsită carbonizată într-o maşină care s-a ciocnit cu un TIR, pe centura municipiului Lugoj

Un autoturism şi un TIR s-au ciocnit, miercuri, pe centura municipiului Lugoj, judeţul Timiş, în urma impactului, autoturismul luând foc. Şoferul maşinii nu s-a mai putut salva, el fiind găsit carbonizat.

”Pompierii lugojeni intervin pentru asigurarea măsurilor PSI şi prim ajutor în urma unui accident rutier produs pe centura din Lugoj. Din primele informaţii, în accidentul rutier sunt implicate un autotren şi un autoturism, iar în urma evenimentului a izbucnit un incendiu la autoturism”, a transmis ISU Timiş.

În TIR se aflau două persoane, iar acestea nu necesită îngrijiri medicale, scrie News.

În schimb, în autoturism a fost găsit carbonizat şoferul, scrie News.

”Un autovehicul se deplasa pe centura ocolitoare a municipiului Lugoj dinspre Caransebeş spre Timişoara, iar la un moment dat a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un TIR, condus de o femeie de 47 de ani. În urma impactului, a izbucnit un incendiu la autoturism, conducătorul auto fiind decedat”, a precizat IPJ Timiş.Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, circulaţia este oprită temporar pe varianta de ocolire a municipiului Lugoj, judeţul Timiş, şi se circulă deviat prin interiorul localităţii, estimându-se reluarea traficului pe centura Lugoj după ora 18.00.