Un bărbat a murit şi trei femei au fost rănite, după ce un tractor s-a răsturnat. O persoană a fost transportată la spital cu elicopterul SMURD

Un bărbat a murit şi trei femei au fost rănite, joi seara, în localitatea Malu cu Flori, din judeţul Dâmboviţa, după ce un tractor s-a răsturnat.

Tragedia a avut loc în jurul orei 18:20. Mai multe echipaje de urgență au fost solicitate să intervină în localitatea Malu cu Flori, unde un tractor s-a răsturnat, potrivit unui apel primit prin SNUAU 112.

„Din nefericire, o victimă de sex masculin a fost declarată decedată de către echipajul medical”, a transmis ISU Dâmboviţa. Alte trei persoane au fost evaluate de către echipajele prezente la faţa locului.

La fața locului au intervenit echipaje de la Garda de Intervenție Voinești cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, precum și un echipaj de descarcerare grea din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgoviște.

În sprijin s-au deplasat și un elicopter SMURD și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița, cu două ambulanțe de tip B și una de tip C.

Pompierii au precizat că o femeie a fost transportată la spital de către echipajul SMURD, iar o altă femeie a fost preluată de către elicopterul SMURD şi transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

„Cea de-a patra victimă, tot de sex feminin, a refuzat transportul la spital”, au precizat pompierii.