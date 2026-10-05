 Diana Șoșoacă anunță că SOS România nu va vota Guvernul Niculescu și cere anticipate | adevarul.ro
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Diana Șoșoacă anunță că SOS România nu va vota Guvernul Niculescu și cere anticipate

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Scena politică se polarizează tot mai mult după desemnarea diplomatului Luca Niculescu ca premier. Preşedinta SOS România, Diana Șoșoacă, a respins ferm orice susținere parlamentară pentru noul Cabinet, acuzând actuala putere că „se joacă de-a guvernarea”.

SOS România la consultări la Cotroceni
SOS România la consultări la Cotroceni Foto: Presidency.ro

Partidul S.O.S. România anunţă că parlamentarii săi nu vor acorda votul de învestitură unui Guvern condus de Luca Niculescu, desemnat premier de Nicuşor Dan. (...) România are nevoie de un Guvern care să răspundă problemelor grave cu care se confruntă cetăţenii, de un program de guvernare construit în interes naţional şi de soluţii concrete pentru economie, nivelul de trai şi protejarea intereselor statului român. Numirea unui nou premier care să continue actuala formulă de putere nu rezolvă problema fundamentală a legitimităţii şi nu răspunde crizei politice şi economice”, a declarat Diana Şoşoacă pe pagina de Facebook.

România are nevoie de alegeri anticipate, a transmis ea.

„Este momentul ca decizia să se întoarcă la cetăţeni. Românii trebuie să decidă, prin vot, cine îi reprezintă în Parlament şi ce majoritate va guverna ţara. Nicuşor Dan, PNL, USR şi UDMR se joacă de-a guvernarea. Nu au nicio legitimitate pentru a continua să conducă ţara, dar se agaţă de scaunele puterii şi încearcă să prelungească o construcţie politică ilegitimă, neconstituţională şi antinaţională. Românii trebuie să decidă cine să guverneze ţara. Orice amânare a alegerilor anticipate aduce adâncirea crizei politice şi economice şi riscul prăbuşirii totale”, a precizat preşedinta S.O.S. România.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat luni pe Luca Niculescu, secretar de stat în MAE, să formeze Guvernul.

Reacțiile partidelor la desemnarea diplomatului Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru păstrează scena politică divizată. În timp ce PSD acuză o sfidare a „matematicii parlamentare” și amenință cu anticipatele, AUR respinge categoric orice susținere, UDMR se arată deschis la vot, iar PNL și USR anunță că vor lua o decizie abia după discuțiile pe programul de guvernare.

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