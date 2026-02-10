Incendiu într-un bloc din Sfântu Gheorghe. 40 de persoane au fost evacuate din imobil

Pompierii au intervenit de urgență, marți seară, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un bloc de locuințe din Sfântu Gheorghe. Până în momentul de față, 40 de persoane au fost evacuate, iar două au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit primelor informații, incendiul a izbucnit într-un bloc din cartierul Simeria din Sfântu Gheorghe, într-un apartament situat la etajul 1, scrie presa locală.

Două persoane au fost transportate la U.P.U. Sfântu Gheorghe de către echipajele Smurd B2 şi SAJ B2 aflate la fața locului. Este vorba despre un bărbat și o femeie, soț și soție, în vârstă de aproximativ 89 de ani, care au necesitat îngrijiri medicale imediate.

Pacienta a suferit o intoxicație cu fum, în timp ce bărbatul prezintă arsuri pe aproximativ 45% din suprafața corporală (gradul II) și căi respiratorii superioare afectate.

Până la ora 20.40 au fost evacuate în total 40 de persoane din imobil, iar în momentul de față se lucreaza la ventilarea casei scării.

La fața locului au intervenit și echipajele Electrica si Distrigaz care au întrerupt alimentarea cu gaz si energie electrica a blocului.