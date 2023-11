Dor de gustul roșiilor românești. Denisa, tânără agronoamă: „A devenit o amintire în ultimii ani“

O tânără din Tecuci, județul Galați, vrea să-și dezvolte propria afacere cu legume ecologice. Este studentă la Facultatea de Agricultură din Iași și este pasionată de cultivarea legumelor încă din copilărie. „Doresc să readuc gustul dulce și aromat al roșiilor”, spune Denisa.

Denisa Petronela Milea are 23 de ani și este studentă la Master Managementul Dezvoltării Rurală, după ce a finalizat studiile de licență la Facultatea de Agricultură, specializarea Ingineria și Managementul Afacerilor Agricole din Iași.

Părinții ei dețin două solarii în Tecuci și de mic copil a lucrat în sere alături de familie. Tânăra inginer agronom își dorește să ducă mai departe tradiția cultivării legumelor învățată în familie.

„Am ajuns la această facultate deoarece de mic copil am luat contact cu agricultură, vacanțele de vara le petreceam la bunici, ceea ce mi-a dezvoltat dragostea față de agricultură și tot ce ține de acest domeniu. În același timp, și părinții mei lucrează tot în agricultură, fiind legumicultori, având două solarii, înființate în anul 2007, pe o suprafață relativ mică, iar tot de atunci am luat și eu contactul cu această ramură a agriculturii și anume legumicultura”, susține Denisa.

Experiență în legumicultura și-a format-o în solarii. Tânăra povestește că și-a ajutat părinții în toate procesele necesare plantelor. Deși la început totul părea o joacă, cu timpul a învățat că este o muncă foarte serioasă. A vrut să învețe și mai mult despre acest domeniu, așa că a urmat cursurile Facultății de Agricultură din Iași.

„La început totul părea că o joacă, de la plantarea și până la recoltarea legumelor, dar în timp mi-am dat seama că este un domeniu foarte complex, unde trebuie atât de multă grijă și cunoștință pentru a avea produse de înaltă calitate. Cu toate acestea puțini apreciază munca micilor producători preferând să consume legume din supermarketuri fără a ști neapărat ce consumă”, spune Denisa.

Sătui de gustul de plastic al legumelor

Pasiunea pentru agricultură a făcut-o pe Denisa să își dorească să dezvolte o afacere legumicolă cu produse ecologice, produse cu gust și de calitate.

„Cred cu tărie că afacerea mea va da roade, deoarece am văzut că lumea evoluează și este din ce în ce mai atentă la ce consumă. Îmi doresc că prin afacerea mea să readuc gustul dulce și aromat al roșiilor care a devenit o amintire în ultimii ani. Clienții părinților mei sunt norocoși să îi aibă în fiecare an. Spre deosebire de consumatorii supermarketurilor cu care am luat contact și mi-au confirmat de zeci de ori că legumele de acolo au gust de plastic și că nu mai cunosc adevăratul gust al lor”, spune Denisa.

„Avem nevoie de calitate, nu de cantitate!“

Gălățeanca este convinsă că oamenii au nevoie de produse de calitate, nu de cantitate. Iar asta va fi cheia succesului ei.

„Oamenii au nevoie de siguranță și, dacă reușești să le-o oferi, se vor întoarce la ține garantat. Avem nevoie de produse de calitate, nu de cantitate. Avem nevoie de produse naturale. Planul meu pe viitor este de a acumula cât mai multă experiență în domeniu, deoarece niciodată nu este de ajuns. Doresc să înființez această afacere și cred în ceea ce vreau să fac”, a mai spus tânăra.

Nu în ultimul rând, Denisa are și și un sfat pentru copiii și tinerii consumatori de produse tip fast-food: „Să fiți cumpătați!”.

„Când ești cumpătat cu orice din viața ta, nu o să-și facă rău. Consumați atât legume, cât și produse care vă aduc satisfacție și bucurie”, încheie Denisa Petronela Milea, tânăra pasionată de agricultură.