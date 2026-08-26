Avertizare nowcasting de vreme severă pentru mai multe localități din Galați

ANM a emis miercuri seară o avertizare nowcasting de vreme severă pentru județul Galați. Meteorologii au instituit inclusiv un Cod portocaliu pentru patru localități: Măstăcani, Fârțănești și Vlădești.

Trei localități se confruntă cu averse torențiale Foto: Shutterstock

Potrivit prognozei, cele trei localități vizate de avertizarea Cod portocaliu se vor confrunta cu averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului și căderi de grindină.

Avertizare nowcasting este valabilă până ora 19:40 în Județul Galaţi: Măstăcani, Fârțănești, Vlădești;

„Se vor semnala: averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 15...25 l/mp”, a transmis ANM.

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