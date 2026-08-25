Cod galben de caniculă în București și opt județe. Temperaturile urcă până la 37 de grade, dar vin și furtunile

Temperaturile se mențin marți, 25 august, foarte ridicate în vestul și sudul țării. Bucureștiul și opt județe sunt sub avertizare Cod galben de caniculă și disconfort termic, valabilă până la ora 22:00.

Cod galben de caniculă în București și opt județe. Foto: Shutterstock

Avertizarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie vizează județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu și Ilfov, precum și municipiul București.

În zonele aflate sub atenționare, maximele vor ajunge la 35-37 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge, pe alocuri, pragul critic de 80 de unități.

Maximele vor ajunge la 35-37 de grade Celsius. Foto: ANM

Vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării, însă temperaturile ridicate se vor menține în regiunile sudice și vestice. Maximele zilei vor varia între 27 de grade în nordul Moldovei și pe litoral și 37 de grade în sudul Banatului.

Din orele după-amiezii sunt prognozate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Manifestările vor debuta în zonele montane și se vor extinde ulterior către centrul, nord-estul și sud-vestul țării.

Pe alocuri, furtunile pot fi însoțite de vijelii și grindină.

Informarea meteorologică privind instabilitatea atmosferică rămâne în vigoare până joi, 27 august, la ora 10:00.

La munte, temperaturile vor fi mai agreabile în prima parte a zilei, însă spre seară sunt așteptate averse, unele mai abundente, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Pe litoral, condițiile meteo vor fi favorabile pentru plajă, cu temperaturi de aproximativ 28 de grade. Vântul va deveni mai puternic spre seară.

Capitala se află și ea sub Cod galben de caniculă. Temperaturile vor ajunge în jurul valorii de 35 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat.

Spre seară, norii se vor înmulți și sunt posibile ploi.