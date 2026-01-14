Predoiu, despre activitatea MAI: „Sistemul a funcționat în 2025”. ONG-uri: o femeie ucisă pe săptămână, iar criminalul Gînj e liber

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a susținut, miercuri, într-o ședință cu structurile centrale și din teritoriu, că, în 2025 sistemul „a fost funcțional și și-a îndeplinit misiunea, iar rezultatele obținute trebuie privite ca o ștachetă pentru 2026”. Aprecierile vin în ciuda faptului că, anul trecut, „în medie, o femeie a fost ucisă în fiecare săptămână”, așa cum a atras atenția Centrul FILIA, iar criminalul Emil Gînj n-a fost prins nici până la această oră.

Predoiu a transmis conducerilor și personalului MAI reperele pentru activitatea din anul 2026.

„Ministrul Cătălin Predoiu a precizat că anul 2025 a fost unul dificil pentru Ministerul Afacerilor Interne, cu presiuni sporite pe zona de ordine publică și intervenții complexe, pe fondul unui context civic și social tensionat. În paralel cu activitățile curente ale structurilor MAI, au apărut situații complexe care au solicitat resursa umană și capacitatea operațională. În acest cadru, ministrul a subliniat că sistemul a fost funcțional și și-a îndeplinit misiunea, iar rezultatele obținute trebuie privite ca o ștachetă pentru 2026”, se arată într-un comunicat transmis miercuri de MAI.

„În medie, o femeie a fost ucisă în fiecare săptămână”

Aprecierile ministrului de Interne fac notă discordantă cu România anului 2025, în care s-au înregistrat peste 50 de cazuri de femicid.

Violența împotriva femeilor e „tolerată de cei care ar trebui să ne protejeze și transformată apoi în context de blamare a victimei”, reclama în noiembrie 2025 Centrul FILIA care a atras atenția asupra crimei din Teleorman, despre care mai multe voci spun că putea fi prevenită dacă autoritățile ar fi protejat-o pe victimă, dat fiind că era cunoscut istoricul de violență al agresorului .

„Un bărbat înjunghie mortal de 15 ori o femeie care își ținea în brațe copilul de doar 2 ani. Victima a cerut ajutorul autorităților în nenumărate rânduri. A avut ordin de protecție provizoriu. Apoi ordin de protecție pe 6 luni. Agresorul a continuat să încalce ordinul în mod constant. A sechestrat-o și a violat-o. Deși victima a depus plângere, pentru autorități nu a fost suficient. Poliția și Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu - Măgurele nu au dispus măsuri preventive. Adică să îl rețină pe agresor pentru aceste infracțiuni grave și să propună arestarea preventivă. Autoritățile știau că există un istoric de violență și ar fi trebuit să intervină și să protejeze victima”, arăta FILIA.

La acel moment, bilanțul pentru 2025 era de 51 de cazuri femicid (ulterior, s-a mai înregistrat unul)

„În medie, în acest an o femeie a fost ucisă în fiecare săptămână. Anual, în România zeci de femei sunt omorâte doar pentru că sunt femei. Violența împotriva femeilor e insuficient sancționată, tolerată de cei care ar trebui să ne protejeze și transformată apoi în context de blamare a victimei”, transmitea FILIA.

Emil Gînj, criminalul din Mureș, încă n-a fost găsit

La aproape o jumătate de an de la crima din Mureș, care, pe 8 iulie 2025, a șocat întreaga țară, Emil Gînj, bărbatul acuzat că și-a ucis fosta parteneră și i-a incendiat locuința, nu a fost încă prins. În ciuda mobilizării masive a forțelor de ordine, care au folosit drone, câini de urmă și echipe extinse de căutare, suspectul continuă să se sustragă anchetei.

Anchetatorii au spus că Gînj ar fi acționat cu premeditare și ar fi distrus telefoanele pe care le folosea, ceea ce a îngreunat localizarea lui.

Cazul a stârnit critici la adresa Poliției, în condițiile în care, Gînj, considerat extrem de periculos, rămâne liber, iar comunitatea locală trăiește în continuare cu teama că acesta s-ar putea ascunde în zonă și s-ar putea întoarce oricând.