 Istoricul rus Iuri Dmitriev, transferat de urgență la spitalul penitenciar. Ar fi suferit un AVC. Activiștii se tem pentru viața sa | adevarul.ro
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Istoricul rus Iuri Dmitriev, transferat de urgență la spitalul penitenciar. Ar fi suferit un AVC. Activiștii se tem pentru viața sa

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Istoricul rus Iuri Dmitriev, în vârstă de 70 de ani, cunoscut pentru cercetările sale privind represiunile staliniste, este internat într-o unitate medicală. Dmitriev a fost transferat de urgență, pe 25 septembrie, din colonia penală în care își ispășește pedeapsa într-un spital penitenciar din localitatea Barașevo, în Republica Mordovia, cu suspiciunea că ar fi suferit un accident vascular cerebral.

Iuri Dmitriev se află în detenție din 2016.
Iuri Dmitriev se află în detenție din 2016. Foto: X/@Activatica

Activiștii ruși pentru drepturile omului și-au exprimat îngrijorarea cu privire la starea sa de sănătate.

Potrivit organizației pentru drepturile omului „Za Prava Celoveka” („Pentru Drepturile Omului”), istoricul ar fi avut probleme de coordonare și nu ar fi putut sta în picioare.

Organizația susține că unitatea medicală în care a fost transferat nu ar dispune de echipamentele necesare pentru diagnosticarea și tratarea unui posibil AVC și solicită transferarea lui Dmitriev într-un spital civil.

Situația a devenit și mai îngrijorătoare după ce avocatului istoricului i-a fost refuzat accesul la acesta. Potrivit informațiilor transmise de activiști, apărătorului i s-a spus doar că Dmitriev este în viață. În unitatea medicală s-ar afla, potrivit aceleiași surse, doar un paramedic.

Iuri Dmitriev este fostul șef al organizației Memorial din Karelia și a devenit cunoscut prin cercetările sale asupra victimelor represiunilor sovietice. În 1997, el a identificat în pădurea Sandarmoh, din Karelia, un important loc al execuțiilor și înhumărilor în masă din perioada lui Stalin. Potrivit cercetărilor istorice, mii de persoane au fost executate acolo de NKVD în anii Marii Terori.

Dmitriev se află în detenție din 2016. În 2021, pedeapsa sa a fost stabilită la 15 ani de închisoare, în urma mai multor procese în care a fost acuzat, între altele, de infracțiuni sexuale și deținere ilegală a unei componente de armă.

El a negat acuzațiile și a susținut că fotografiile fiicei sale adoptive care au stat la baza uneia dintre acuzații aveau un scop medical. Memorial și alte organizații pentru drepturile omului consideră că dosarul său are caracter politic și că urmărirea sa penală este legată de activitatea sa de documentare a represiunilor staliniste.

Cazul lui Dmitriev a atras în trecut sprijinul unor cercetători și personalități culturale din Rusia și din străinătate. În prezent, organizațiile pentru drepturile omului cer accesul avocatului la deținut și transferarea acestuia într-o unitate medicală civilă, unde să poată beneficia de investigațiile și tratamentul necesare în cazul confirmării unui AVC.

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