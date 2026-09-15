O fetiță de 6 ani din Vrancea a fost găsită moartă în casă. Poliția a deschis dosar penal

O fetiță în vârstă de șase ani din comuna Nănești, județul Vrancea, a fost găsită inconștientă în locuință de tatăl său. Bărbatul a sunat la 112, însă echipajul medical ajuns la adresă nu a mai putut face nimic pentru copilă.

O fetiță de 6 ani din Vrancea a fost găsită moartă în casă. Foto: Arhivă

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, apelul la 112 a fost făcut luni de tatăl fetei, în vârstă de 51 de ani. Polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Nănești s-au deplasat imediat la locuința din comuna Nănești pentru a verifica situația, notează News.ro

La fața locului a ajuns și un echipaj medical, care a constatat decesul copilei.

În urma examinării preliminare, polițiștii nu au identificat leziuni sau alte semne vizibile de violență pe corpul fetiței.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar cercetările sunt coordonate de procurorul competent. Anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs decesul.

Cauza morții urmează să fie stabilită în urma procedurilor medico-legale.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit alte informații privind circumstanțele în care fetița și-a pierdut viața.