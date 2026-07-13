Anchetă la Galați. O femeie dispărută a fost găsită moartă în locuința noului concubin, în stare avansată de putrefacție

O femeie de 59 de ani din comuna Barcea, județul Galați, dată dispărută de sora sa, a fost găsită moartă în locuința concubinului său. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs decesul.

Polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Liești au fost sesizați duminică, în jurul orei 13:00, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, de către o femeie care a anunțat dispariția surorii sale, în vârstă de 59 de ani, din comuna Barcea, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Galați.

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au identificat trupul neînsuflețit al femeii la domiciliul unui bărbat din aceeași localitate, cu care aceasta ar fi avut o relație.

„În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au identificat femeia decedată la domiciliul unui bărbat din aceeaşi localitate, cu care aceasta se afla într-o relaţie de concubinaj. Trupul neînsufleţit a fost transportat la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Galaţi, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului”, a transmis IPJ Galați.

Trupul femeii ar fi fost găsit după aproximativ două săptămâni

Surse apropiate anchetei, citate de presa locală din Galați, susțin că trupul femeii se afla deja în stare avansată de putrefacție, iar la o primă evaluare s-a estimat că decesul ar fi survenit în urmă cu aproximativ două săptămâni.

Medicii legiști urmează să stabilească dacă moartea a fost provocată de cauze naturale sau dacă există indicii privind o posibilă crimă.

Pentru moment, anchetatorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, însă nu este exclusă și ipoteza unei infracțiuni mai grave, în funcție de rezultatele necropsiei.

Femeia nu ar fi avut un domiciliu stabil și ar fi avut probleme cu alcoolul

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Potrivit informațiilor preliminare, femeia nu ar fi avut un domiciliu stabil și ar fi avut probleme legate de consumul de alcool. În ultima perioadă, aceasta ar fi început o nouă relație cu bărbatul în a cărui locuință a fost găsită decedată.