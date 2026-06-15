Descoperire șocantă într-un hotel din Cluj-Napoca: o turistă 45 de ani a fost găsită moartă în cameră

O femeie în vârstă de 45 de ani, cetățean străin aflată în vizită turistică în Cluj-Napoca, a fost găsită fără viață într-o cameră de hotel din municipiu. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând să stabilească împrejurările exacte ale decesului.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, incidentul a fost semnalat duminică, 15 iunie, în jurul orei 12:55, de către managerul unității hoteliere, care a anunțat că o persoană cazată nu mai prezintă semne vitale.

„Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificată o femeie de 45 de ani, cetățean străin. Din verificările preliminare nu au fost identificate urme vizibile de violență pe corpul acesteia”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca, unde urmează să fie efectuată autopsia pentru stabilirea cauzei exacte a morții.

Cercetările sunt continuate de polițiști, sub coordonarea parchetului competent, într-un dosar penal deschis sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă.