Femeie în vârstă de 51 de ani, omorâtă de concubin în Dolj. Bărbatul a încercat să dea vina pe un animal din gospodărie

O femeie în vârstă de 51 de ani, dintr-o comună doljeană, a fost omorâtă în bătaie de concubinul ei. Bărbatul a încercat să le prezinte anchetatorilor o altă variantă a modului cum s-a petrecut totul. În acest caz nu ar exista istoric de violență domestică, spun surse din cadrul IPJ Dolj.

Polițiștii au fost anunțați de o vecină a cuplului Foto: Arhiva

Crima s-a produs în localitatea Carpen, din județul Olt, cadavrul femeii de 51 de ani fiind descoperit a doua zi de o vecină, care a și anunțat autoritățile.

„În dimineața zilei de 26 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secţiei 2 Poliție Rurală Breasta fost au sesizaţi de către o femeie din comuna Carpen cu privire la faptul că vecina sa a decedat.

La fața locului s-au deplasat poliţiştii secției, fiind identificată în locuința sa din comuna Carpen, o femeie de 51 de ani, care din păcate, nu prezenta semne vitale.

Cu ocazia examinării cadavrului, s-a constatat că acesta prezenta leziuni la nivelul capului și corpului, existând indicii cu privire la o posibilă agresiune fizică”, au precizat polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Concubinul femeii ar fi încercat să-i convingă pe anchetatori că femeia fusese, de fapt, victima unui accident în gospodărie. Bărbatul le-a spus polițiștilor că femeia fusese omorâtă de un animal de povară din gospodărie. Urmele de violență de pe corpul victimei l-au dat însă pe bărbat de gol.

„Având în vedere natura și caracteristicile evenimentului precum și datele rezultate în urma desfășurării activităților specifice, cercetările au fost preluate de către poliţişti din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale Dolj, activitățile investigative și de cercetare penală fiind desfășurate sub directa coordonare a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanțelor reale de fapt și luării măsurilor legale care se impun.

Pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale”, au mai prrecizat polițiștii.

În urma cercetărilor a reieșit că episodul violent se petrecuse cu o seară înainte, în seara zilei de 25 octombrie 2026, în intervalul orar 18.00-19.00. Cei doi s-ar fi luat la ceartă în locuința comună, iar femeia ar fi fost lovită în mod repetat cu pumnii și picioarele în zona feței, toracelui și abdomenului, de către concubinul în vârstă de 50 de ani.

Bărbatul a fost inițial reținut pentru 24 de ore, iar marți, 27 octombrie 2026, acesta a fost prezentat Tribunalului Dolj, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, acuzația fiind de omor săvârşit asupra unui membru de familie.

„Cel în cauză a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. La activități au participat și polițiști ai Serviciului Criminalistic și Secției 2 Poliție Rurală Breasta.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a mai transmis IPJ Dolj.