Doi adolescenți din București, de 14 și 16 ani, au plecat la furat prin țară, cu o lună în urmă, alături de un complice în vârstă de 19 ani. Polițiștii au dispus reținerea celor doi, în aceeași zi, în ambele județe. Dintr-un magazin din Craiova au reușit să sustragă 65 de articole vestimentare.

Minorii au fost retinuti dupa ce au furat zeci de articole vestimentare Foto: IPJ Dolj

Polițiștii din Argeș îi cercetează pe cei doi adolescenți și pe tânărul de 19 ani pentru tâlhărie și complicitate la tâlhărie, miercuri, 28 octombrie, dispunând reținerea lor. Minorii erau cei care sustrăgeau bunurile pe care puneau ochii, în timp ce tânărul de 19 ani le asigura transportul.

Au furat haine de aproape 9.000 de lei dintr-un centru comercial din Bradu

„Din cercetări a reieșit că, la data de 26 septembrie 2026, în baza unei înțelegeri anterioare având ca scop sustragerea unor produse de la diferite unități comerciale, tânărul de 19 ani i-ar fi ajutat pe cei doi minori, în sensul că i-ar fi trasportat cu un autoturism în parcarea unui complex comercial din comuna Bradu, de unde aceștia ar fi sustras obiecte vestimentare în valoare totală de aproximativ 8.850 lei, părăsind ulterior incinta magazinului fără să achite contravaloarea produselor, iar pentru a-și asigura scăparea și pentru a păstra bunurile sustrase, unul dintre minori a amenințat cu acte de violență un angajat al societății comerciale”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Argeș.

La mai bine de o lună de la comiterea faptei, cei doi minori au fost reținuți pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță, la aceeași dată fiind prezentați de Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești în fața instanței. Judecătoria Pitești a decis față de cei doi măsura preventivă a controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.

O lovitură similară, dată în aceeași zi, în Craiova

Cei doi n-au scăpat însă de arest, pentru că tot miercuri, 28 octombrie 2026, polițiștii din Dolj i-au reținut la rândul lor pentru un furt comis tot în 26 septembrie, într-un centru comercial din Craiova.

„Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că, la data de 26 septembrie a.c., cei în cauză ar fi sustras dintr-un magazin din incinta unui centru comercial din Craiova 65 de articole vestimentare, cauzând un prejudiciu de peste 10.800 de lei”, au precizat, la rândul lor, polițiști din Dolj.

Cei doi și-au petrecut astfel noaptea de 28/29 octombrie 2026 în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Modul de operare nu era unul sofisticat. Cei doi și-ar fi ales articolele vestimentare dintr-un magazin din centrul comercial din Bănie, ar fi mers cu ele la cabina de probă, acolo le-ar fi așezat în sacoșe anume pregătite, iar într-un moment în care paznicul lipsea, au părăsit magazinul. Lucrătorii comerciali, deși au observat că a fost comis furtul, nu au avut timp să reacționeze prompt, cei doi fiind așteptați, ca și în Argeș, de complice, în parcare.

La o lună de la comiterea faptei, cei doi minori au fost aduși din București cu mandate de aducere.

„Cercetările sunt continuate de poliţişti, urmând ca la finalizarea acestora să fie propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă”, a mai transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, agent șef de poliție Mihaela Sadoveanu.